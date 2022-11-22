كسروا الباب.. فيديو فرحة هيستيرية لشباب سعوديين يشعل مواقع التواصل

فاجأت السعودية العالم بالفوز على الأرجنتين بقيادة ميسي، بهدفين مقابل هدف، في إحدى أقوى مفاجآت كأس العالم حتى الآن، في المباراة التي احتضنها ستاد لوسيل، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم قطر 2022.



وكشف الفوز عن تكاتف العرب مع بعضهم البعض، حيث عمت الفرحة كافة أركان الوطن العربي، قيادة وشعبا، احتفالا بفوز الأشقاء في المملكة على أحد أبرز الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم.

تكاتف العرب في تشجيع الأخضر السعودي

انهالت جماهير الأخضر، بالمديح والثناء على لاعبي المنتخب السعودي، بعد الفوز التاريخي الذي حققه منتخب بلادهم ضد الأرجنتين.

وكتب احد المشجعين، على تويتر: “المعلق خليل البلوشي في مباراة السعودية والأرجنتين قال “أين ليونيل ميسي؟ أين ليونيل وأين المنتخب الأرجنتيني؟”.

وغرد اخر: "ايش دخل؟ اكيد يطقطقون تراه كورة مب حرب، وحنا نطقطق ع انفسنا اذا خسرنا، لكن الفرحة هي الشي الوحيد ماحد يقدر يزوره، ولذلك اليوم كانت صورة جميلة جداً للتكاتف الي مفترض نكون عليه بعيد عن نعيق اهل الفتن".

وغردت ثالثة: "لسنا كأننا شعب واحد، بل شعب واحد بقلب واحد، كنا نهتف اللهم فوزًا يشفي صدورنا ويفرح قلوبنا، فوالله ما خاب ظننا ولا دعانا".

احتفال هيستيري بخلع الباب

في لقطة طريفة خطفت الأنظار على فيسبوك، احتفل بعض الأشقاء بالمملكة بطريقة غريبة، عقب الفوز على راقصي التانجو.

وجاء الاحتفال بخلع أحد المشجعين لباب المجلس الذي يشاهدون فيه المباراة، وإلقاءه خارج المكان، بفرحة هيستيرية عقب الهدف الثاني.

ولي العهد يسجد لله شكرا وإجازة للعاملين بالمملكة

كشفت بعض اللقطات، عن احتفالات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بعد الهدف الثاني في مرمى الأرجنتين.

وسجد ولي العهد والوزراء عقب هدف سعود عبد الحميد في الدقيقة 82 من عمر المباراة التاريخية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه باعتبار غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة، والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

ألعاب مجانية في البوليفارد سيتي

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن هدية سارة لكافة العائلات السعودية، والمقيمين في المملكة.

وأكد ال شيخ، أن "البولفيارد سيتي" و"البوليفارد ورلد" و"ونتر لاند"، ستكون مجاناً اليوم الثلاثاء، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في المونديال.