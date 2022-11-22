عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كسروا الباب.. فيديو فرحة هيستيرية لشباب سعوديين يشعل مواقع التواصل

صدى البلد

فاجأت السعودية العالم بالفوز على الأرجنتين بقيادة ميسي، بهدفين مقابل هدف، في إحدى أقوى مفاجآت كأس العالم حتى الآن، في المباراة التي احتضنها ستاد لوسيل، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم قطر 2022.


وكشف الفوز عن تكاتف العرب مع بعضهم البعض، حيث عمت الفرحة كافة أركان الوطن العربي، قيادة وشعبا، احتفالا بفوز الأشقاء في المملكة على أحد أبرز الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم.

txt

ميسي وينه اتكسرت عينه.. إشارة خليل البلوشي بيده تثير جدلا بين الجماهير |فيديو

txt

زفة الشريفة العفيفة|بعد الصلح بينهما.. محامٍ: السجن 15 عامًا لزوج القاصر وسنتين لوالدها

txt

أثارت الجدل بمشهد جريء.. من هي الممثلة الشابة ابنة شقيقة إلهام شاهين؟

txt

رضخوا لقطر.. ماذا قالت 7 منتخبات عن "الشارة" المرفوضة في المونديال؟!

تكاتف العرب في تشجيع الأخضر السعودي

انهالت جماهير الأخضر، بالمديح والثناء على لاعبي المنتخب السعودي، بعد الفوز التاريخي الذي حققه منتخب بلادهم ضد الأرجنتين.

وكتب احد المشجعين، على تويتر: “المعلق خليل البلوشي في مباراة السعودية والأرجنتين قال “أين ليونيل ميسي؟ أين ليونيل وأين المنتخب الأرجنتيني؟”.

وغرد اخر: "ايش دخل؟ اكيد يطقطقون تراه كورة مب حرب، وحنا نطقطق ع انفسنا اذا خسرنا، لكن الفرحة هي الشي الوحيد ماحد يقدر يزوره، ولذلك اليوم كانت صورة جميلة جداً للتكاتف الي مفترض نكون عليه بعيد عن نعيق اهل الفتن".

وغردت ثالثة: "لسنا كأننا شعب واحد، بل شعب واحد بقلب واحد، كنا نهتف اللهم فوزًا يشفي صدورنا ويفرح قلوبنا، فوالله ما خاب ظننا ولا دعانا".

txt

غائبون عن المونديال.. بنزيما وجوتا وديبالا وماني خارج الحسابات وترقب موقف هذا الثنائي

txt

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

txt

آخرك دمعتين وحجر شيشة.. إسكندرانية تنتقم من حبيبها بفيديو صادم على فيسبوك| شاهد

txt

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

احتفال هيستيري بخلع الباب

في لقطة طريفة خطفت الأنظار على فيسبوك، احتفل بعض الأشقاء بالمملكة بطريقة غريبة، عقب الفوز على راقصي التانجو.

وجاء الاحتفال بخلع أحد المشجعين لباب المجلس الذي يشاهدون فيه المباراة، وإلقاءه خارج المكان، بفرحة هيستيرية عقب الهدف الثاني.

txt

إحراج ما قبل المونديال.. عندما قسى "الفراعنة" على الشياطين الحمر بهدفين

txt

بعد اعتذار النجمة الكولومبية.. شاكيرا الغلابة ميريام فارس تثير الجدل في أغنية المونديال

txt

2500 فرصة عمل .. كل ما تريد معرفته عن ميناء 6 أكتوبر الجاف

txt

مشروع كبير| شمس الكويتية.. حكاية متمردة على طريق خالد يوسف

ولي العهد يسجد لله شكرا وإجازة للعاملين بالمملكة

كشفت بعض اللقطات، عن احتفالات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بعد الهدف الثاني في مرمى الأرجنتين.

وسجد ولي العهد والوزراء عقب هدف سعود عبد الحميد في الدقيقة  82 من عمر المباراة التاريخية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه باعتبار غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة، والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

txt

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

txt

ليلة الحسم في دبي.. صلاح ينافس بنزيما وهالاند على جائزة جلوب سوكر

txt

إلحقونا الحسيني اتجنن.. "هاجر" أرادت خلع زوجها.. فماذا حدث لها ؟

txt

الشتا دق الأبواب.. طوارئ بالإسكندرية بسبب "المكنسة" وأمطار في المحافظات

ألعاب مجانية في البوليفارد سيتي

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ،  عن هدية سارة لكافة العائلات السعودية، والمقيمين في المملكة.

وأكد ال شيخ، أن "البولفيارد سيتي" و"البوليفارد ورلد" و"ونتر لاند"، ستكون مجاناً اليوم الثلاثاء، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في المونديال.

كسروا الباب فرحة هيستيرية لشباب سعوديين ميسي ستاد لوسيل كأس العالم قطر 2022 تركي آل الشيخ خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

ولي العهد السعودي يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا بعد إصابته أمام الأرجنتين

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

غرامة 10 % حال السداد نقدا .. 5 مدفوعات تحصل إلكترونيا

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

ترشيحاتنا

إطلالة غير متوقعة.. هبة قطب على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة

رغم مطالب إعادة أبنائهن.. بوتين يدعو عائلات الجنود للاحتفال بعيد الأم

قنوات مفتوحة تذيع مباراة المغرب وكرواتيا غدا في كأس العالم.. تعرف عليها

لعلاج البابا فرنسيس.. الفاتيكان يستدعي أطباء نادي أتلتيكو مدريد الإسباني

طارق الأدور: نقطة تحول في مباراة السعودية والأرجنتين سبب فوز الأخضر

أولفييه جيرو يعادل تييري هنري في صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلا من المكتب.. شابة صينية تعمل في المقابر مقابل 13 ألف جنيه

بفستان فوشيا قصير.. ليلى علوي بإطلالة صادمة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كسروا الباب.. فيديو فرحة هيستيرية لشباب سعوديين يشعل مواقع التواصل

مهرجان القاهرة يمنع هند عاكف ويسمح لجوهرة وأنستازيا بالتصوير على الريد كاربت

فيديو

صدمة ميسي وقرار تركي آل الشيخ.. فوز السعودية على الأرجنتين| تغطية خاصة

ارتفاع نسب الطلاق إلى حالتين كل دقيقة .. تغطية خاصة

السعودية وتونس تزلزلان مونديال قطر 2022 .. تغطية خاصة

رسالة وفيديو غريب من والد حسام حبيب.. وتعليق جديد لشيرين على السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ