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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد من 5 إلى 10 سنوات للمتهمين في قضية كفن عين شمس

المجني عليهم
المجني عليهم

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بالحكم على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بكفن عين شمس، بالسجن المشدد 10 سنوات من المتهم الأول إلى المتهم الثالث، ومن المتهم الرابع السادس بالسجن المشدد 5 سنوات، ومن المتهم السابع الثانى عشر بالسجن سنتان، وعلى باقى المتهمين بالبراءة.

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تهديدات المتهمين 

 

جاء فى أمرالإحالة أن النيابة العامة وجَّهت إلى المتهمين تهم خطف المجني عليهم  بطريق التحايل.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هددوا عائلة المجنى عليهم بإيذائهم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب فى  نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتى الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضى لعقده، وفى هذا الموعد توجه المجنى عليهم الثلاثة فى رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء فى وجوههم، واقتيادهم من السيارة التى كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجنى عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا فى الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.

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