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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب نحافتها.. سيدة تشكو تنمر زوجها وخيانته لها لمحكمة الأسرة

أرشيفية
أرشيفية

"بتفكريني بواحد صاحبي.. أصل جسمك مفيهوش حاجة تدل انك انثى" هكذا بدأت زوجة وصفها لـ زوجها أمام قاضي محكمة الأسرة ، وعن مأساتها تتحدث" دا خاين، وطول الوقت بيعايرني بجسدها النحيف مع  انه من وقت ما خطبني وانا بنفس الوزن وكان يقولي انتي مفيش منك ودلوقتي بيقولي اصل اللي وزنهم تقيل بحس معاهم بـ لدلع و أنوثتهم.

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 جسمك رياضي ..كنت بفرح بكلامه

واصلت الزوجة المكسورة حديثها بلهجة حزينة قائلة:“ إنها تزوجت منذ 5  سنوات، وبعد فترة من الزواج حدثت بعض المشاكل بينها وبين زوجها علشان جسمها النحيف، في البداية كان معجب جدا بيها وبيقولها انتي رياضية ومختلفة عن البنات اللي عرفتهم،وتقول:" كنت بفرح بكلامه "، لاني كنت بتعرضت لتنمر كتير في حياتي من أهلي وزمايلي وكمان الناس في الشارع .

تُكمل الزوجة بحديث يملؤه المفاجآت وخيبة الأمل، وتقول: اليوم اللي جي و طلب يدي من أهلي ووافقت حسيت بفرحة لا توصف،  قدام أهلي أني ربنا كرمني بحد شافني حلوه، " اتخطبنا اتجوزنا وكنا بنحب بعض جدا بس الحب ده اتحول بعد ما خلفت جسمي زاد نحافة ، وده اللي صدم جوزي فيا وغيره ناحيتي.

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مش بيلمسني بالشهور 

واختتمت،حديثها ، حاولت كتير اروح لدكاترة علشان وزني يزيد شوية بس برده مفيش اي نتيجة، جوزي وصل به الامر انه يقعد بالشهور ميلمسنيش، ودايما يقولي انا حاسس اني عايش مع واحد صاحبي فين الدلع  فين الانوثة زي اللي عند بقية الستات، بعدها اكتشفت أنه بيخوني مع ستات كتير، لحد ما وصل بي الأمر أني جيت للمحكمة عشان أخلعه.

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