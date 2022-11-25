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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

أرشيفية
أرشيفية

“بيخلي بنتي تشحت علشان يشرب حشيش و سجاير”.. هكذا بدأت زوجة وصفها لـ زوجها أمام قاضي محكمة الأسرة ،وعن مأساتها تقول:" اتجوزته من 16 سنة خلال الفترة دي كان يتفنن  الضرب والإهانة فيا، بالإضافة إنه بخيل وخاين ،والسبب في كل اللي احنا فيه ده من المخدرات اللي بيشربها، دا دماغك لسعة، مما جعلها تقرر خلعه لتتخلص من العيشة معه.

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بنتي في سن المراهقة

واصلت الزوجة المهمومة حديثها للقاضي بلهجة حزينة قائلة:“ أنا عندي بنت عمرها 15 سنة بيجبرها علي طلب المساعدات من الناس في الشوارع بيخليها تشحت  يعني علشان يجيب بالفلوس حشيش وسجاير، بنتي كمان مطمع للرجال بتتعرض لمضايقات من بعض الشباب وهو قاعد في البيت اهم حاجة عنده تجيب فلوس علشان مزاجه.

تُكمل الزوجة بحديث يملؤه المفاجآت وخيبة الامل التي لم تكن في حسبانها يومًا ، وتقول: جوزي كان بيشتغل في مطعم وظروفنا تعبانة جدا  في أخر فترة مش عايز ينزل الشغل ويقول.." أنا بشقي ومش جايبة همها " و سابها وقعد في البيت.

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خطة التسول..تضحكي لده شوية وتعيطي لده شوية

بعدها فكر ازاي يجيب فلوس لمزاجه عرض علي بنتي تنزل تشحت، هددته ان لو ده حصل هسيبله البيت وأمشي ،ضربني وبهدلني عشان أوافق، بنتي لما شافت اللي حصل خافت ووافقت، وراح جاب ليها مناديل وسبح وقالها، لوسمعتي كلامي هنعيش عيشة فل بصي الخطة كالتالي.. هتنزلي من البيت الصبح تضحكي لده شوية وتعيطي لده شوية مش عايزك ترجعي غير بالخير.

وتختتم الزوجة حديثها  المثير الصادم .. بنتي لما كانت ترجع بفلوس قليلة، يضربها وينيمها من غير عشاء ، وبنتي خسرت تعليمها ومستقبلها ده كمان خسرها شرفها وبراءتها لما طلب منها تتشرد في الشوارع لحد ما وصل بي الأمر أني جيت للمحكمة عشان أخلعه.

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