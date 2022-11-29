محافظ أسوان: الانتهاء مشروع تطوير كورنيش النيل القديم وتكثيف النظافة العامة

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإسراع فى معدلات تنفيذ مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم ، والذى تم تنفيذ المستوى الأول له بنسبة 90%، فى حين تم تنفيذ نسبة 50% من أعمال المستوى الثانى والثالث ، على أن يتزامن مع ذلك القيام برفع تراكمات مخلفات الأعمال أول بأول لتحقيق السيولة المطلوبة في حركة الأفواج السياحية.

وتابع اللواء أشرف عطية، الأعمال الجارية لرفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من الحدائق العامة والمتنزهات، والتى تعتبر مقصداً للسياح والمواطنين للتنزه والترفيه.

الأفواج السياحية

شدد المحافظ على ضرورة الإلتزام برفع القمامة والمخلفات بشكل دورى فى المناطق الحيوية والشوارع الرئيسية للقضاء على التلوث والروائح الكريهة فى ظل توافد الأفواج السياحية والزائرين، وقيام المواطنين بالتنزه وقضاء حوائجهم، وخاصة فى المساء.

وأشار محافظ أسوان إلى تنفيذ آلية منظومة النظافة فى كافة الأحياء والمناطق السكنية ، وكذا الشوارع الداخلية ، خاصة مع إستماع المحافظ لشكاوى عدد من المواطنين بتدنى حالة النظافة ببعض المناطق السكنية والشعبية .

فيما أعطى المحافظ توجيهاته بالمواجهة الحازمة لأى سلوكيات خاطئة من سائقى عربات الحنطور والتوك توك لتحقيق الانضباط وفرض هيبة القانون من خلال التعاون بين المحليات، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، علاوة على قيام فرق التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى بسرعة التعامل مع حالات المتشردين، والمصابين بأمراض نفسية وعقلية.

أخبار سارة

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ أسوان تفقد فى جولة مسائية أمس كورنيش النيل القديم للوقوف على مدى الإلتزام بتلافى بعض الملاحظات السلبية التى تم رصدها فى جولات سابقة من أبرزها النظافة العامة فى عدد من المواقع، بجانب الإشغالات ومخالفات عربات الحنطور والتوك توك والموتوسيكل ، وأيضاً وجود عدم إصلاح كسور لخطوط المياه والصرف الصحى ، بالإضافة إلى متابعة تركيب الإعلانات ، فضلاً عن متابعة أعمال تطوير الحدائق والمتنزهات، وكذا معدلات تنفيذ مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم بطول 4 كم ضمن المشروع القومى "ممشى أهل مصر".

فى خبر سار لأولياء الأمور وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على فتح الدراسة للمرحلة الإعدادية ليستكمل بها جميع مراحل التعليم الأساسى من الـ KG1 وحتى الصف الثالث الإعدادى بمدرسة سانت تريزا ( الكاثوليك ) ، وخاصة فى ظل توافر الفصول المخصصة للمرحلة الإعدادية حيث تضم المدرسة 18 فصل ، بالإضافة إلى قاعات الأنشطة والحاسب الآلى والمعامل ، فضلاً عن تحمل المدرسة لكافة المستلزمات والمتطلبات التعليمية اللازمة لذلك .