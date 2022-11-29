حُسن الخاتمة.. شاب يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء الوضوء في أسوان

من منا لم يدعو الله ويبتهل إليه بأن يُحسن خاتمته، وعلى يبدو أن الله استجاب الله لصاحبها الشاب العشريني، الذى توفي أثناء قيامة بالوضوء استعداد للصلاة، فسقط في الترعة وغرق في الحال بمحافظة أسوان.

فتح الله قاسم إدريس شاب يبلغ من العمر 28 عاما، رحل وهو يستعد ويجهز نفسه للقاء ربه أثناء الصلاة، فسقط في الترعة وغرق وهو يتوضأ، فقد رحل وهو يقوم بعمل صالح ويستعد للصلاة.

تفاصيل الواقعة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة نتيجة تعرضه للغرق عقب سقوطه أثناء الوضوء بمياه ترعة بمركز إدفو شمال أسوان، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقله إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضها علي الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى مركز شرطة إدفو شمال أسوان إخطاراً يفيد بلفظ شخص أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه للغرق أثناء الوضوء فى مياه ترعة بقرية وادى عبادى التابعة لدائرة المركز، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، وذلك لانتشال الجثة من الترعة ونقلها إلي المشرحة، وعرضها علي الطبيب الشرعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق أثناء الوضوء

وانتقلت الجهات المعنية إلي مكان الواقعة وبالتحريات الأولية أفادت بأن الشخص الذي لقي مصرعه يدعى فتح الله قاسم إدريس 28 سنة سقط في الترعة أثناء الوضوء، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

تم نقل الجثة إلي مشرحة إدفو العمومية، وعرضها علي الطبيب الشرعي تبين أنها حالة غرق ولا يوجد أي شبه جنائية، وتم استخراج دفن الجثة ونقلها الى مثواها الأخير.