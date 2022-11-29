عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تحتضن رجلا من الخلف في ملهى ليلي .. لماذا ثار الجمهور ضد اللبنانية نادين نجيم "فيديوجراف"

لقطة من فيديو نادين
لقطة من فيديو نادين نسيب نجيم

فيديو نادين نجيم .. نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تداولوا مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين نجيم، مع رجل داخل ملهى ليلي، وتفاعل الجمهور مع فيديو نادين نجيم بتداوله على نطاق واسع، معربين عن امتعاضهم من الفيديو وطريقة احتضان نادين للشخص الذي ظهر معها في الفيديو، خصوصًا أنها أم.

فيديو صادم لجمهور نادين نجيم

فيديو نادين نجيم ظهرت الفنانة خلاله تحتضن أحد الأشخاص من الخلف في أحد الملاهي الليلية، وهو ما أثار تساؤلات عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، حول هوية هذا الشخص، وكيفية ظهورها بهذا الشكل وهي أم.

اقرأ أيضا: استئصال الرحم وشلل في الأمعاء.. آخر تطورات مرض أنغام وتفاصيل العملية الجراحية|فيديوجراف

الظهور الأول لـ وفاء سالم بعد تصحيح تشوهات الوجه.. فيديوجراف

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل مرضها وحالتها الصحية "فيديوجراف"

وللمزيد حول فيديو اللبنانية نادين نجيم وغضب الجمهور بسبب أولاد نادين نجيم ومن هو خطيب نادين نجيم شاهد الفيديوجراف التالي:

نادين نجيم فيديو نادين نجيم خطيب نادين نجيم أولاد نادين نجيم اللبنانية نادين نجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

أول رد من محامي نيرة أشرف على شائعة وفاته في حادث سير

رفض تحريك دعوة الزنا بعد موتها .. خانته زوجته مع بائع الموبيليا ..تفاصيل

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

موضوعات متعلقة

جدل على السوشيال ميديا بسبب أغرب سؤال في امتحان "فيديوجراف"

خالية من اللحم.. معلومات صادمة عن سندوتشات الشاورما في المطاعم| فيديوجراف

تحولت إلى حرب مولوتوف بالشرقية.. مشاجرة بين 7 سيدات تنتهي بمأساة| فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

خلال زفاف ابنته عروس دمياط وأمام المعازيم.. أب يعلن سبب تطليق زوجته|فيديوجراف

ملمسنيش.. فتاة زفة الشرف بالشرقية تفجر مفاجأة وتكذب زوجها في التحقيقات|فيديوجراف

إسبانيا تدخل التاريخ.. سباعية في شباك كوستاريكا بمونديال قطر 2022 "فيديوجراف"

ترشيحاتنا

وزير الصحة يوجه بالتوسع في إنتاج وتصدير عقار الأنسولين للدول الأفريقية

وزير الصحة: نستهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من عقاقير الأورام

مئات ملايين الدراهم.. رئيس الإمارات يعفي المواطنين من كافة الديون

للحصول على وديعتها.. سيدة عمرها 87 عاما تقتحم بنكا في لبنان

مشاهدة مباراة إنجلترا وويلز مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعي تتكسفي.. أجرأ إطلالات ابنة شقيقة إلهام شاهين| شاهد

بعد 5 قرون.. فك شفرة رسالة الملك تشارلز الخامس: "خائف من الاغتيال"

ياسمين راحت في غمضة عين.. تفاصيل مصرع وإصابة 16 سقط بهم ميكروباص في الترعة

احترس برودة الأطراف مؤشر لأمراض خطيرة

فيديو

تحتضن رجلا من الخلف في ملهى ليلي .. لماذا ثار الجمهور ضد اللبنانية نادين نجيم "فيديوجراف"

صرف معاشات ديسمبر بعد الزيادة في هذا الموعد.. تفاصيل

علاقة غير شرعية.. تفاصيل العثور على جثة في صندوق قمامة| شاهد

انقلاب أتوبيس أطفال في ترعة قنا| تفاصيل مؤلمة وأسماء الضحايا.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ