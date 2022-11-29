تحتضن رجلا من الخلف في ملهى ليلي .. لماذا ثار الجمهور ضد اللبنانية نادين نجيم "فيديوجراف"

فيديو نادين نجيم .. نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تداولوا مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين نجيم، مع رجل داخل ملهى ليلي، وتفاعل الجمهور مع فيديو نادين نجيم بتداوله على نطاق واسع، معربين عن امتعاضهم من الفيديو وطريقة احتضان نادين للشخص الذي ظهر معها في الفيديو، خصوصًا أنها أم.

فيديو صادم لجمهور نادين نجيم

فيديو نادين نجيم ظهرت الفنانة خلاله تحتضن أحد الأشخاص من الخلف في أحد الملاهي الليلية، وهو ما أثار تساؤلات عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، حول هوية هذا الشخص، وكيفية ظهورها بهذا الشكل وهي أم.

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وللمزيد حول فيديو اللبنانية نادين نجيم وغضب الجمهور بسبب أولاد نادين نجيم ومن هو خطيب نادين نجيم شاهد الفيديوجراف التالي: