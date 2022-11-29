قرارات حاسمة من محافظ أسوان لمواجهة القصور والسلبيات المرصودة أثناء جولاته

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خصم 30 يوم من الحوافز ومقابل الإضافى عن الجهود الغير عادية لشهر ديسمبر لكافة القيادات والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بجانب إلغاء وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة ، على أن يعمم ذلك على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، بالإضافة إلى إستبعاد المشرف العام على مشروع النظافة من موقعه ، ونقله إلى الوحدة المحلية لمدينة السباعية .



فضلاً عن تكليف محمد حسين بمسئولية إداراة النقل البطئ ومواجهة ظاهرة النباشين ، وأيضاً تكليف محمود بهاء بمسئولية حى شرق ، كما أحال محافظ أسوان واقعة سرقة مكونات عربات الحنطور التى تم تخزينها بمقر حى غرب ضمن آلية إستبدالها بسيارات الميكروباص السيرفيس إلى النيابة العامة للوقوف على المتسبب فيها .

شديد اللهجة



ويأتي ذلك فى إنذار شديد اللهجة وعقب قيامه بجولة ميدانية مفاجئة بعدد من الأحياء والمناطق السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية كشفت العديد من أوجه القصور والسلبيات .



وقد جاء ذلك أثناء إجتماع اللواء أشرف عطية بالقيادات التنفيذية وذلك بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، وأحمد شعبان ، وأيضاً اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة ، علاوة على مديرى شرطة المرور والمرافق ، والذى شدد خلاله على عدم قبول أى مبررات أو أعذار عن السلبيات التى رصدها المحافظ فى جولاته الميدانية الغير معلنة ، وكذا لورود العديد من شكاوى المواطنين التي ترسل له على الواتس آب الخاص به .

جزاءات رادعة



وأكد محافظ أسوان على أن الفترة القادمة ستشهد توقيع جزاءات رادعة حيث أنه لن يسمح لأى تقاعس فى أداء الواجبات المنوطة لهم ميدانياً وخاصة عدم التعامل السريع والفورى حيال بلاغات كسور وطفح خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً سرعة رفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات ، والتعامل الحازم مع مخالفات عربات الحنطور أو التوك توك أو ظاهرة النباشين ، وهو الذى يستلزم دعم إدارة النقل البطئ بالكوادر البشرية القادرة المدعمة بلجنة من شرطة المرافق ، وفرق تحليل الكشف عن المخدرات للسيطرة على حركة سير عربات الحنطور ، وإلزامها بالوقوف فى الأماكن المخصصة لها ، فضلاً عن عدم الإفراج عن أى عربة حنطور أو توك توك تم مصادرتها إلا بقرار من المحافظ .



وكان قد اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لوحات تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز ومدينة نصر النوبة بإجمالى 54 كتلة عمرانية تشمل كافة المستويات الإدارية التى تتضمن مدينتى نصر النوبة وكلابشة، والقرى والنجوع التوابع لهما.



يأتى ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومى "حياة كريمة"، والمتضمن العمل على تحديث حدود الأحوذة العمرانية لكافة المدن، والقرى والتوابع، بالإضافة إلى اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة أبو سمبل السياحية بإجمالى مساحة 3400 فدان تقريباً.