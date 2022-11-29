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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع أعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرى والنجوع

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

أكد ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأسوان، على أنه يتابع ميدانياً المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى غرب أسوان والكوبانية وغرب سهيل ، مع رصد وتذليل العقبات والمشكلات لتلبية احتياجات ومطالب الأهالى وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ويأتي ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) ، حيث وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود ورفع نسب التنفيذ الجارية بأعمال توصيل خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى غرب أسوان والكوبانية وغرب سهيل.

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مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة رفع تراكمات ونواتج الحفر والإنشاءات أولاً بأول مع وضع العلامات التعريفية والتحذيرية بمختلف مواقع العمل وذلك لتسهيل حركة السير والمرور وللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

فيما أشار مدير وحدة حياة كريمة بأسوان بأنه تم تفقد مشروع إحلال وتجديد مدرسة نجع البسيون الإبتدائية ومدرسة غرب سهيل الإعدادية المشتركة بنسبة تنفيذ 100% لكل منهما ، بالإضافة إلى تفقد مشروع توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى بغرب أسوان بإجمالى أطوال 8 كم وبنسبة 70% ، علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية الكوبانية بإجمالى أطوال 22 كم وبنسبة 55 %.

و أوضح ناجح مصطفى، أنه تم تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بغرب أسوان بإجمالى أطوال 8 كم وبنسبة 50 % ، فضلاً عن مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بغرب أسوان بنسبة 50 % ، وأيضاً مشروع إنشاء محطة المعالجة بغرب سهيل بنسبة 40 %.

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مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإسراع فى معدلات تنفيذ مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم والذى تم تنفيذ المستوى الأول له بنسبة 90%، فى حين تم تنفيذ نسبة 50% من أعمال المستوى الثانى والثالث، على أن يتزامن مع ذلك القيام برفع تراكمات مخلفات الأعمال أول بأول لتحقيق السيولة المطلوبة في حركة الأفواج السياحية.

وتابع اللواء أشرف عطية الأعمال الجارية لرفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من الحدائق العامة والمتنزهات، والتى تعتبر مقصداً للسياح والمواطنين للتنزه والترفيه.

كما شدد المحافظ على ضرورة الإلتزام برفع القمامة والمخلفات بشكل دورى فى المناطق الحيوية والشوارع الرئيسية للقضاء على التلوث والروائح الكريهة فى ظل توافد الأفواج السياحية والزائرين، وقيام المواطنين بالتنزه وقضاء حوائجهم، وخاصة فى المساء.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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