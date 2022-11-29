قبل المواجهة المصيرية.. منتخب المكسيك يطلب تناول "الكبسة" السعودية

طلبت بعثة منتخب المكسيك توفير أكلتي الكبسة والجريش لتناولهما قبل مواجهة منتخب السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022، في المباراة المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء ضمن منافسات دور المجموعات.

وحسب ما ورد بصحيفة الرياض السعودية، فإن بعثة منتخب المكسيك طلبت من اللجنة المنظمة لكأس العالم، أن يتم تأمين الطبق الرئيسي للوجبات السعودية، وهي الكبسة والجريش أمس الاثنين، لتناولها والوقوف على مكونات تلك المأكولات السعودية قبل المواجهة المصيرية غدا الأربعاء، في ختام لقاءات المجموعة الثالثة، إذ تم تأمين الأكلات السعودية ظهر أمس.

وأوضحت الصحيفة: مسؤولون في البعثة المكسيكية أسندوا مُطالبتهم بالأكل السعودي، لغرض مشاهدتهم قوة اللاعب السعودية وحماسه، وأن هذا الأمر بتلك المواصفات سببها تناول هذا الأكلات التي تضم أطباقًا فيها كميات من الطاقة التي تساعد اللاعب على مواصلة الحركة والنشاط طوال الـ 90 دقيقة.

وتنطلق مباراة السعودية والمكسيك في التاسعة من مساء غد الأربعاء بتوقيت مصر، حيث تقام على استاد لوسيل.

وخسر المنتخب السعودي في المباراة الماضية أمام بولندا بهدفين نظيفين، بينما خسر المنتخب المكسيكي أمام الأرجنتين بهدفين نظيفين أيضًا، في ليلة نجمها ليونيل ميسي.