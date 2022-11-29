للحصول على وديعتها.. سيدة عمرها 87 عاما تقتحم بنكا في لبنان

اقتحمت سيدة تبلغ من العمر 87 عاما فرعا لبنك في العاصمة اللبنانية بيروت، لاستعادة مدخراتها، حيث حصلت على نصف قيمة وديعتها.

ووفقا لموقع "صوت بيروت"، فإن السيدة البالغة من العمر 87 عاما، اقتحمت فرعا لبنك "عودة" في بيروت، بهدف الحصول على وديعتها البالغة 20 ألف دولار.

ونقل الموقع عن نجل السيدة قوله، إن "العائلة لديها عدة حسابات، لكنها تطالب باسترداد وديعة الوالدة فقط".



وعقب مفاوضات بين السيدة وإدارة البنك، وافقت الأخيرة على صرف مبلغ 10 آلاف دولار للثمانينية.

وتزايدت في الآونة الأخيرة، حالات اقتحام البنوك في لبنان، من قبل مودعين يطالبون باسترداد أموالهم، حيث يعيش لبنان حاليا، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.