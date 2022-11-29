محافظ أسوان: قرار إزالة رسومات أكشاك الكهرباء تم بصورة أحادية

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك لجنة من المحافظة قامت بالتواصل مع الفنان يوسف الركابي منذ عام للرسم على أكشاك الكهرباء، في إطار التعاون مع الفنانين ودعمهم، قائلا: نتعاون مع الفنانين وندعمهم لأننا نعلم رغبتهم بتقديم الأفضل للمحافظة.

وأضاف عطية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن وزارة الكهرباء وجهت بإزالة الرسومات بسبب أن بعض المواد والخامات المستخدمة في الرسومات من الممكن أن تتسبب في رفع درجة الحرارة داخل أكشاك الكهرباء ، مشيرًا إلى أن قرار إزالة الرسومات تم بصورة أحادية من الكهرباء.

وتابع: لدينا لجنة في كل مدينة لتقييم وإقرار تصريحات للأعمال الفنية في الشوارع، مشددًا على أنه كلف مسؤولي المحافظة بالتواصل مع الفنان يوسف الركابي وسيتم توفير خامات مناسبة للرسم على أكشاك الكهرباء والمناطق التي تحتاج إلى تزيين ورفع كفاءة.