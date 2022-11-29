كاتب صحفي: تعبير الإسلام السياسي غربي نوع من التفتيت لشكل الإسلام.. فيديو

قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن تعبير الإسلام السياسي هو تعبير غربي كنوع من التفتيت اللانهائي لشكل الإسلام فى الغرب، مشيرا إلى أن الغرب يطلق تعبيرات كثيرة مثل الإسلام السياسي والإسلام الشيعي والإسلام درزي.

وأضاف "عبد الحليم قنديل" خلال حواره التلفزيوني فى برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أنه يطلق على الجماعات الإسلامية المتطرفة بـ "الجماعات اليمين الديني" وهى جماعات ليست مؤهلة سياسيا بمعنى أنها تحقق هدف النظرة الاستشراقية الغربية فى تحويل الإسلام إلى إسلاميات متعددة.

وتابع عبد الحليم قنديل، أن جماعة داعش هى المرحلة الأعلى فى تاريخ جماعات اليمين الديني من حيث الفكرة القائمين عليها وهى فكرة استعادة الخلافة الإسلامية مرة أخرى.