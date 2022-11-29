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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غمرت الطرق الرئيسية.. سيول جارفة تضرب لبنان |فيديو

سيول لبنان
سيول لبنان

أغرقت مياه الأمطار الغزيرة، اليوم الثلاثاء، أحد الطرق الرئيسية في مدينة جونية اللبنانية، الواقعة شمال العاصمة بيروت، ما خلق أزمة خانقة واحتجاز المواطنين داخل سياراتهم.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: “أدى تجمع مياه الأمطار على أوتوستراد جونية بالاتجاهين إلى ازدحام خانق للسير في المنطقة واحتجاز المواطنين في سياراتهم".

وأضافت: "تسببت غزارة الأمطار التي هطلت عصر ومساء اليوم، بتجمع المياه على أوتوستراد جونية بالاتجاهين وعلى الطريق البحرية، مما أدى إلى ازدحام خانق للسير في المنطقة واحتجاز المواطنين في سياراتهم".

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وعلق علي حميه، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "فيديو من منطقة ساحل علما - شننعير يظهر بوضوح مكان تدفق المياه وخروجها عن مجراها إلى الطرق في البلدات لتتشكل عبرها سيول، جارفة معها الأتربة إلى الأوتوستراد".

وأضاف: “تجمع مياه الأمطار جاء بسبب التعديات على مجاري المياه الشتوية والعبارات وعدم مراقبتها من قبل الجهات المختصة: البلديات، وزارة الطاقة".

لبنان بيروت جونية سيول الأمطار الغزيرة

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