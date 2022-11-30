قبل افتتاحه.. ميدان محطة مصر بالإسكندرية الأقدم تاريخيا يتزين في أبهى صورة

مشروعات في كل شبر من أرض مصر، نهضة تنموية على مستوى البنية التحتية لم تشهدها البلاد منذ عشرات السنين، وفي الإسكندرية، تزين ميدان محطة مصر في أبهى حلة تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ميدان محطة مصر يقع وسط مدينة الإسكندرية، ويعتبر الأقدم تاريخيا، وسبب تسمية نسبة إلى محطة القطار التاريخية الموجودة بالميدان، ويعتبر أضخم وأكبر مشروع قومى لتطوير وتخطيط الميدان، بتكلفة اجمالية وصلت إلى 227 مليون جنيه.

المحافظ: تطوير محطة مصر يُعد استكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات

وقال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، في تصريحات للصحفيين، إن مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر يُعد استكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات التي تتم في المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة الإسكندرية.

وأوضح الشريف أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية، بالإضافة لتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، وإنشاء مواقف متطورة وحديثة لسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، بمسارات دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وإنشاء غرفة تحكم لمراقبة الميدان بأحدث الكاميرات البانورامية لرصد الميدان بالكامل.

برلماني: المشروع وفقًا رؤية الدولة الإستراتيجية لتطوير الميادين العامة

من جانبه، قال النائب محمد الحمامي، عضو مجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، في تصريحات لصدى البلد، إن مشروع تطوير ميدان محطة مصر يأتي في إطار رؤية الدولة الاستراتيجية لتطوير الميادين العامة، والقضاء على الأسواق العشوائية بتوفير بدائل حضارية للباعة الجائلين مراعاة لظروفهم المعيشية.

وأكد الحمامي أن إلى أن المشروع يستهدف القيادة السياسية حريصة على إنهاء ظاهرة الأسواق العشوائية، ولكن مع توفير بديل مناسب وتوفير فرص عمل للشباب.

تفاصيل المشروع

يتضمن المشروع تطوير ميدان الشهداء أمام محطة مصر بالإسكندرية على مساحة 18425 متر مربع، وإقامة منطقة انتظار للسيارات أمام المحطة على مساحة 3240 متر مربع، وإقامة مساحة مخصصة لـ "البرندات" فى المنطقة المعروفة باسم "التبة" التى تقع على مقربة من ميدان الشهداء، حيث سيتم تنفيذ منطقة مطاعم وكافيهات تضم عددا كبيرا من الماركات الشهيرة.

كما يتضمن إنشاء منطقة "باكيات" محلات بجوار خط الترام، تتكون من دور أرضى يحتوى على 57 محلا، ودور ثان يضم 73 محلا، حيث تتم مراعاة إقامتها بصورة منظمة وحضارية للباعة، وإنشاء موقف ميكروباص "غرب" على مساحة 3470 متر مربع، إلى جانب إقامة 5 أكشاك للخدمات، وموقف أتوبيس "غرب" بمساحة 2250 متر مربع.

كما يشمل إنشاء مواقف میكروباص "شرق" على مساحة 9280متر مربع، وتنفيذ موقف أتوبيس "شرق" بمساحة 2340م2، و5 أكشاك للخدمات، بالإضافة إلى السوق الحضرية لمحطة مصر على مساحة 4450 متر مربع، ويتكون من دور أرضى ويضم 88 محلا، وعدد من دورات المياه، وغرف للمولدات، والمحولات، وغرف تكسير الثلج وثلاجات، فيما يضم كلا من الدور الأول والثانى 406 فروشات، مساحة الفرش الواحد 5.5 متر مربع، و2 هايبر ماركت، و2 كافيتريا، وعددا من مكاتب الخدمات للسوق.

المشروع يتضمن أيضًا إقامة مسجد مكون من دورين على مساحة 123متر مربع لكل دور، و يوجد بالميدان أكثر من 140 لوحة إعلانية تضاهى مثيلاتها المتواجدة فى أعظم ميادين العالم.