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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنادي مهنا: 2019 من أكثر الأعوام التي حصلت على عروض بها..فيديو

الفنانة هنادي مهنا
الفنانة هنادي مهنا

أكدت الفنانة هنادي مهنا، أنه في عام 2019، كان من أكثر الأعوام التي حصلت على عروض بها، مشيرة إلى أنه اخترت عملين من الأعمال التي تم عرضها عليا.

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وقالت هنادي مهنا، خلال لقاء لها لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه قمت بعمل مسلسل “زلزال”، و"بركة"، و"أفراح أبليس"، وكنت سعيدة بنجاح تلك المسلسلات خلال تلك الفترة.

 

رمضان الماضي

وتابعت الفنانة هنادي مهنا، أنه أحب أغاني الفنان أكرم حسني، وأستفدت من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها، خلال مشاركتي معه في مسلسل “مكتوب عليا”، برمضان الماضي.

هنادي مهنا المسلسلات اكرم حسني الفنان اكرم حسني مصر

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