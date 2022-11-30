عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنادي مهنا: استفدت من الخبرات الكبيرة لأكرم حسني بمسلسل "مكتوب عليا"..فيديو

الفنانة هنادي مهنا
الفنانة هنادي مهنا

قالت الفنانة هنادي مهنا،  أحب أغاني الفنان أكرم حسني، وأستفدت من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها، خلال مشاركتي معه في مسلسل “مكتوب عليا”، برمضان الماضي.

هنادي مهنا تهنئ زوجها أحمد خالد صالح: عيد ميلاد الملك

بفستان مجسم.. هنادي مهنا تثير إعجاب جمهورها بإنقاص وزنها

وأكدت هنادي مهنا، خلال لقاء لها لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه احب إستخدام الطبلة، معلقة "أنه اعتبر أن الطبلة أحد أكثر الأدوات الموسيقية التي تبعث على البهجة.

 

 يعلمني استخدام البيانو

وتابعت الفنانة هنادي مهنا، أنه كنت دائما أجلس مع والدي وهو يعزف على البيانو، مؤكدة أنه كان دائما ما يعلمني استخدام البيانو والعزف عليه.

هنادي مهنا اكرم حسني الفنان اكرم حسني الموسيقى مسلسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

قناة مفتوحة لإذاعة مباراتي تونس مع فرنسا والسعودية أمام المكسيك بالمونديال

ترشيحاتنا

بمشاركة فلسطينية..مينا سوتشوي تحسم لقب ملكة جمال الأرض لعام 2022|صور

برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء عند إقراره يخدم 20 مليون مواطن|فيديو

هل يجوز للإنسان التبرع بأعضائه بعد وفاته؟.. البحوث الإسلامية يوضح

سوق المستعمل .. أرخص سيارة فيرنا فى السوق المصرى

اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير .. فضلهما وحكم كراهيتهما؟

الآن.. سيد الخواتم و لؤلؤة الشمس يزين سماء مصر ويشاهد بالعين المجردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قناة مفتوحة لإذاعة مباراتي تونس مع فرنسا والسعودية أمام المكسيك بالمونديال

أفضل وأسرع الطرق لحرق السكر في الدم

إعجابا بالصلاة والأذان.. الأجانب يراقبون المسلمين بالمساجد من خلف النوافذ.. شاهد

طريقة عمل الطعمية فى الخلاط| أحلى من المحلات

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ