هنادي مهنا: استفدت من الخبرات الكبيرة لأكرم حسني بمسلسل "مكتوب عليا"..فيديو

قالت الفنانة هنادي مهنا، أحب أغاني الفنان أكرم حسني، وأستفدت من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها، خلال مشاركتي معه في مسلسل “مكتوب عليا”، برمضان الماضي.

وأكدت هنادي مهنا، خلال لقاء لها لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه احب إستخدام الطبلة، معلقة "أنه اعتبر أن الطبلة أحد أكثر الأدوات الموسيقية التي تبعث على البهجة.

يعلمني استخدام البيانو

وتابعت الفنانة هنادي مهنا، أنه كنت دائما أجلس مع والدي وهو يعزف على البيانو، مؤكدة أنه كان دائما ما يعلمني استخدام البيانو والعزف عليه.