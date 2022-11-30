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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب عارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي .. تفاصيل

الخطيب
الخطيب

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قرر اتباع سياسة التدوير مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشـة قناة ETC: "المدرب قرر التدوير بسبب وجود إصابات عضلية، رغم أن فريق الأهلي لم يخض سوى عدد قليل من المباريات".

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وواصل: "الخطيب كان مستاء جدًا من أداء لاعبي الأهلي، كما أنه بدأ التقليل من الجلوس مع اللاعبين، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة نقل للاعبين غضب بيبو من تراجع أداء الفريق أمام المقاولون العرب لعدم تكرار ما حدث في الموسم الماضي وفقدان البطولات".

واختتم: "لاعبو الأهلي يتسلمون مستحقاتهم المالية بانتظام، وأي تراجع في النتائج سيتم توقيع عقوبات ضخمة".

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