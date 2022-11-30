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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجئ من نجم الزمالك ضد لاعب منتخب تونس السابق

صدى البلد

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومنتخب تونس، تعرّض لانتقادات وهجوم كبيرين من عصام جمعة، لاعب نسور قرطاج السابق.

وقال "شبانة" في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشـة قناة ETC: "عصام جمعة مهاجم تونس السابق، هاجم انضمام بعض اللاعبين ومنهم الجزيري، والذى أدلى بتصريحات عن إقراض شقيق اللاعب مبالغ مالية لـ وجيه الجرئ شقيق رئيس اتحاد الكرة التونسي في مقابل التواجد في منتخب نسور قرطاج".

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وأضاف: "سيف الجزيري لاعب الزمالك ووجيه الجرئ قررا مقاضاة عصام جمعة، وشقيق رئيس الاتحاد التونسي رفض التسامح وقرّر رفع دعوى قضائية، وحدد شرط اعتذار جمعة عن تصريحاته للتراجع عن مقاضاته".

وواصل: "البعض ربط أزمة قيد الجزيري في الزمالك، بالأزمة الحالية مع عصام جمعة وشقيق رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، ونادي الزمالك أعلن دعمه ومساندته للاعب".

نجم الزمالك يدافع عن نفسه 

وأتم: الجزيري، لاعب الزمالك، خرج للدفاع عن نفسه، كما حظى بدعم كبير أيضًا من أطراف عديدة".

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