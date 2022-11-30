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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أولى ثمار زيارة السوداني لطهران.. افتتاح مكتب لوزارة النفط الإيرانية بالعراق

صدى البلد

أفاد مسؤول الشؤون العراقية لدى وزارة النفط الإيرانية، عباس بهشتي، بأن الوزارة قامت بإنشاء مكتب تمثيلي لها في العراق.

أوضح مسؤول الشؤون العراقية لدى وزارة النفط الإيرانية عباس بهشتي، أن "الهدف من تأسيس هذا المكتب، هو تعزيز التعاون الثنائي ولاسيما تبني مشاريع مشتركة في قطاعي النفط والغاز بين طهران وبغداد"، وفقاً لوكالة مهر الايرانية الرسمية.

وبحسب وسائل إعلام عراقية بهشتي، أكد أن المكتب الجديد سيتولى إدارة سائر المكاتب الفرعية، التابعة لوزارة النفط الإيرانية، والتي تتخذ من بعض المدن العراقية مثل البصرة وإقليم كوردستان مقراً لها.

تأتي هذه الخطوة من الجانب الإيراني في وقت يجري فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة رسمية الى طهران، تستغرق يومين.

وبدأت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إيران يوم أمس الثلاثاء ، حيث عقد جلسة مباحثات موسّعة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، أن "الجلسة شهدت البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، فضلاً عن ملف المياه ومواجهة تحديات التغير المناخي وآثاره الاقتصادية".

كما إلتقى السوداني، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي، وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي فإن "السوداني عبر خلال اللقاء عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعمها العراق ومساندته في الحرب على الإرهاب"، مؤكداً "ضرورة مواصلة تلك الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرّف والمخدرات".

كما أشار البيان الى أن السوداني أكد التزام حكومته بالدستور العراقي الذي يمنع جعل العراق منطلقاً للاعتداء على جيرانه، مبيناً أنّ حكومته وضعت الاقتصاد والخدمات في سلم أولوياتها، كما عبر عن تطلعه أن تسهم العلاقات مع إيران في تعزيز هذه الأولويات.
 

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