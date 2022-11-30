الحلبي: موافقة الناتو على انضمام أوكرانيا تضعه بالكامل في مواجهة عسكرية مع روسيا

قال هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر، إن حديث حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن انضمام أوكرانيا له في الوقت الحالي، يأتي من أجل دعمها معنويًا في حربها ضد روسيا.

وأوضح "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن موافقة "الناتو" على انضمام أوكرانيا تضعه بالكامل في مواجهة عسكرية مع روسيا.

وبشأن حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن إعطاء منظومة صواريخ "باتريوت" لأوكرانيا، أكد "الحلبي" أن تهديد روسيا بضرب هذه الصواريخ والأطقم التقنية الخاصة بها، سيصعب مهام تدريب الجيش الأوكراني على استخدام هذه المنظومة.

ولفت المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية المصرية، إلى أن ذلك سيتطلب تدريب الأوكرانيين خارج بلادهم، ثم إعادة نقل مكونات المنظومة بالكامل إلى داخل أوكرانيا.

و كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت أن المساعدات الأمريكية الأخيرة لكييف تضمنت مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي، مؤكدة أن خيار تزويد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي الأمريكية المتطورة "باتريوت" لا يزال أمرًا محتملًا.