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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. إعلان الكشوف النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان

الدكتور أيمن عثمان
الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان

أعلن الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، أنه جار فحص الطعون المقدمة فى انتخابات اتحاد طلاب الجامعة، على أن تعلن الكشوف النهائية اليوم الأربعاء ، وتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم الأول من شهر ديسمبر ، ثم تتوالى إجراءات العملية الإنتخابية إلى أن تنتهي بإجراء انتخابات أمناء اللجان ، ومساعديهم ، وانتخاب رئيس الإتحاد ، ونائب رئيس الإتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 8 ديسمبر المقبل . 

وأشار الدكتور أيمن عثمان، إلى أن انتخابات اتحادات الطلاب ستشهد تعين كلي في عدد من كليات الجامعة لانتخابات اتحاد الطلاب، وهي كليات الألسن، أثار، طب، دار علوم، طب بيطري، التمريض، هندسة ، كما يتم تعين جزئي في بعض الكليات وهي كليات، الآداب، تربية رياضية، معهد فني تمريض، الحقوق ، وتجري أعمال انتخابات اتحاد الطلاب في باقي كليات الجامعة. 

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انتخابات اتحاد الطلاب

وفى نفس السياق أوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بأنه لضمان سير أعمال انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2023 /2022 في شفافية تامة فقد تم توفير كافة سبل إنجاح العملية الانتخابية ، وتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك من أجل إتاحة فرصة المشاركة للجميع الطلاب، والعمل علي تشجيع الطلاب وتحفيزهم على المشاركة فيها والعمل على تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الوطن.

ووجه نائب رئيس جامعة أسوان ، وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وفقًا للائحة التنفيذية الخاصة بإجراء الانتخابات الطلابية بكليات الجامعة حتي الانتهاء منها حسب الجدول الزمني المعد لها.

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أنشطة جامعية

و شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب إحتفالية تكريم طلاب الجامعة المتميزين في القضاء علي الأمية والتي تقام تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار. 

و حضر الإحتفال الدكتور راضي عبدالمجيد عميد كلية التربية، والدكتورة منال خضري وكيل كلية التربية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خيري أحمد حسين وكيل كلية التربية لشئون التعليم، والطلاب، وعدد من عمداء الكليات المشاركة في المشروع وهم الدكتور محمد أبو الشيخ عميد كلية دار العلوم، والدكتور محمد دندراوي وكيل كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور أحمد كامل الرشيدي عميد كلية التربية الأسبق، وصفاء عبدالوهاب عفيفي مدير عام فرع الهيئة بأسوان.

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