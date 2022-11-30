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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عندها مشاكل نفسية

عندها مشاكل نفسية.. عروس ترفض حضور شقيقتها حفل زفافها

صدى البلد

بالطبع حفل الزفاف من أهم الأيام الذي تخطط له الفتيات قبل زواجهن، بل و تبدأ الاختيار بعناية كل شيء يخص ذلك اليوم بدءا من ملابسها كعروس و ملابس وصيفات الشرف اللاتي تختارهن بعناية فائقة أيضا . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن عروس و  شابة في العشرينات من عمرها أرسلت رسالة إلى والديها تخبرهما فيها أنها لا ترغب في حضور شقيقتها الكبرى حضور حفل زفافها و الذي سيقام بعد 5 أشهر .

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أوضحت الشابة في رسالتها أنها الأخت الأصغر لأربعة بنات، و أن شقيقاتها الثلاث قاموا بالتواصل معها عقب خطبتها ، فقامت بضمهن إلى وصيفات الشرف لها، و أيضا قامت بضم بنات شقيقاتها إلى وصيفات الشرف و لكنها ترفض ضم شقيقتها الأكبر . 
أشارت الشابة في رسالتها، أنها ترغب في إخبار والديها بذلك الأمر، و ذلك لأنها لا ترغب في أن تتسبب شقيقتها في حدوث أي شئ أو موقف يحرجها في حفل زفافها، لأنها كانت تعاني لسنوات من مرض الفصام و كانت تتعالج في مصحة نفسية لسنوات و لكنها تماثلت الشفاء منذ مدة . 
جدير بالذكر ان الشابة أوضحت أن شقيقتها الكبرى لم يتسنى لها حضور حفلات الزفاف لشقيقاتها الثلاث لأنها كانت تتعالج في المصحة النفسية حينها، و حاليا الشابة في منزل والديها لأنها تحتاج إلى رعاية و كل التقارير الطبية تؤكد شفاؤها و لكن رغم ذلك لا ترغب العروش حضور شقيقتها حفل الزفاف . 
 

حفل الزفاف الفتيات عروس

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