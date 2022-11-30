عندها مشاكل نفسية.. عروس ترفض حضور شقيقتها حفل زفافها

عندها مشاكل نفسية

بالطبع حفل الزفاف من أهم الأيام الذي تخطط له الفتيات قبل زواجهن، بل و تبدأ الاختيار بعناية كل شيء يخص ذلك اليوم بدءا من ملابسها كعروس و ملابس وصيفات الشرف اللاتي تختارهن بعناية فائقة أيضا .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن عروس و شابة في العشرينات من عمرها أرسلت رسالة إلى والديها تخبرهما فيها أنها لا ترغب في حضور شقيقتها الكبرى حضور حفل زفافها و الذي سيقام بعد 5 أشهر .

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أوضحت الشابة في رسالتها أنها الأخت الأصغر لأربعة بنات، و أن شقيقاتها الثلاث قاموا بالتواصل معها عقب خطبتها ، فقامت بضمهن إلى وصيفات الشرف لها، و أيضا قامت بضم بنات شقيقاتها إلى وصيفات الشرف و لكنها ترفض ضم شقيقتها الأكبر .

أشارت الشابة في رسالتها، أنها ترغب في إخبار والديها بذلك الأمر، و ذلك لأنها لا ترغب في أن تتسبب شقيقتها في حدوث أي شئ أو موقف يحرجها في حفل زفافها، لأنها كانت تعاني لسنوات من مرض الفصام و كانت تتعالج في مصحة نفسية لسنوات و لكنها تماثلت الشفاء منذ مدة .

جدير بالذكر ان الشابة أوضحت أن شقيقتها الكبرى لم يتسنى لها حضور حفلات الزفاف لشقيقاتها الثلاث لأنها كانت تتعالج في المصحة النفسية حينها، و حاليا الشابة في منزل والديها لأنها تحتاج إلى رعاية و كل التقارير الطبية تؤكد شفاؤها و لكن رغم ذلك لا ترغب العروش حضور شقيقتها حفل الزفاف .

