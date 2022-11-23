بسبب فستان.. عروس تجهش في البكاء قبل زفافها بدقائق

عروس تجهش في البكاء قبل زفافها بدقائق

ترغب أي عروس في يوم زفافها أن تكون إطلالتها جميلة و مبهرة و مميزة، و جرى العرف و التقاليد أن العروس ترتدي فستان ابيض في يوم زفافها، و يكون غير لائق إرتداء أي فتاة لهذا اللون في ذلك اليوم تحديدا إحتراما لمشاعر العروس و حتى لا تخطف الأنظار عن العروس .



صدمت عروس عشرينية في يوم زفافها أن خطيبة شقيق زوجها كانت ترتدي فستانا أبيض كفستان العروس، مما أصابها بنوبة من البكاء بسبب اللون الذي ارتدته تلك الشابة فهو يشبه فستانها بشكل كبير .



ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن الأمور كانت تسير بهدوء و سلاسة منذ صباح يوم الزفاف، فجميع وصيفات العروس حضرن في موعدهن و كل شئ يسير على ما يرام و لكن فوجئت العروس بفتاة ترتدي فستانا يسبه فستانها إلى حد كبير فشعرت بالغيرة و الصدمة الشديدة.



انتشرت مقاطع فيديو عبر تطبيق تيك توك، لتلك العروس و هي تجهش بالبكاء قبل زفافها، و ذلك بعدما رأت تلك الشابة، و لكن أشار الرواد على تيك توك أن هناك طرق كثيرة للتعامل مع ذلك الموقف بعيدا عن البكاء و تحويل الموقف إلى موقف مأسوي كما حدث .

جديرب الذكر أن رواد التواصل الإجتماعي انتقدوا ما قامت به العروسظ، و أكدوا أن إطلالة العروس في حفل الزفاف تكون الأابرز و الأأهم لحضور حفل الزفاف و لا يلتفتوا لأي فتاة آخرى غيرها، و أن تلك العروس تعاني من أزمة في ثقتها بنفسها . .