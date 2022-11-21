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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"الطفولة والأمومة": عروس الشرقية تعرضت لصدمة وأخذ تعهد على والدها بعدم تكرار الواقعة

صدى البلد

قال محمد نظمي، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، رصدهم مشكلة زفة عروس الشرقية من خلال وسائل الاعلام وتم تسجيل بلاغ وإحالته للجنة الحماية بالمحافظة، موضحا أن هناك قصور في التشريع وسيعملون على التعديلات التشريعية بقانون الطفل.

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وأضاف محمد نظمي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن موضوع عروس الشرقية حال إحالته إلى إتجار بالبشر فسيكون هناك عقوبة حبس تصل لمؤبد، فضلا عن غرامة مالية تبدأ من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه مالية.

وأشار محمد نظمي، إلى أن المجلس القومي للأمومة والطفولة يتابع مع النيابة العامة واقعة عروسة عذرية الشرقية، مؤكدا أن البنت حصل لها صدمة وسوف يقدمون لعروسة عذرية الشرقية دعم نفسي وأخذ تعهد على والد العروس بعدم تكرار أعمال مماثلة، لافتا إلى شروط الاتجار بالبشر لا تنطبق على حالة فتاة الشرقية.

 

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