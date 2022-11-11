أمين الأمومة والطفولة بالإمارات: انبهرنا بالمنتجات المصنوعة بأيدي سيدات مصر

الصديقة للبيئة

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، نورا السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام بالإمارات العربية المتحدة، وريم عبد الله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل التعاون بين الدولتين في ملف المرأة والتغير المناخي.

وأشادت نورا السويدي وريم عبد الله الفلاسي بجناح المجلس القومي للمرأة في المنطقة الخضراء، وقالت ريم الفلاسى: "انبهرنا بالمنتجات الصديقة للبيئة المصنوعة بأيدي سيدات مصريات من جميع محافظات الجمهورية".

يأتي اللقاء على هامش مشاركة المجلس القومي للمرأة في فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27

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