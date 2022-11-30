قبل افتتاحها غدا.. مدينة المنصورة الجديدة بإجمالي 17 ألف وحدة سكنية

تبلغ مساحة المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة حوالي 2063 فدان وتمثل المرحلة الأولى مساحة حوالي 40% من المساحة الإجمالية من المشروع ؛ وتضم المرحلة الأولى 58 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي عدد وحدات سكنية 139‪2؛ كما تضم المرحلة الأولى 196‪ عمارة من مشروع سكن مصر بإجمالي 4704 وحدة وتضامن المرحلة الأولى 113‪32 وحدة في مشروع جنة فضلا عن 2000 فيلا.

وفي تقرير عرضته قناة دي ام سي الفضائية أن المشروع يبلغ إجمالي عدد الوحدات في المدينة في المرحلة الأولى نحو 170‪00‪؛ وتتضمن المرحلة الأولى من مخطط المدينة توزيع الوحدات على هيئة مناطق سكنية؛ ومنطقة الفيلات على بعض خطوات من شاطئ المنصورة الجديدة..

أما منطقة الأبراج السكنية فتقع ضمن نطاق مشروع زاهية بجانب الكورنيش منصورة الجديدة؛ كما ان مشاريع الإسكان بالمنصورة الجديدة اتخذت موقعا مباشر على الطريق الساحلي الدولي وجميع وحدات الإسكان المطروحة في المشروع كاملة التشطيب ومجهزة بجميع المرافق الأزمة.