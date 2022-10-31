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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء تسليم وحدات سكن مصر بالمنصورة الجديدة.. غداً

سكن مصر
سكن مصر

يبدأ جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع سكن مصر بإجمالي 38 عمارة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة، وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز، وذلك بداية من غدا الثلاثاء، الأول من نوفمبر وحتى يوم الاثنين الموافق 2-1-2023.

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مواعيد تسليم الوحدات بمدينة المنصورة الجديدة


وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الثلاثاء 1/11/2022، ووحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 2/11/2022، ووحدات العمارة 3، يوم الخميس 3/11/2022، ووحدات العمارة 4، يوم الأحد 6/11/2022، ووحدات العمارة 5، يوم الإثنين 7/11/2022، ووحدات العمارة 6، يوم الثلاثاء 8/11/2022، ووحدات العمارة 7، يوم الأربعاء 9/11/2022، وتم تخصيص يوم الخميس 10/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

تابع :سيتم تسليم وحدات العمارة 8، يوم الأحد 13/11/2022، ووحدات العمارة 9، يوم الإثنين 14/11/2022، ووحدات العمارة 10، يوم الثلاثاء 15/11/2022، ووحدات العمارة 11، يوم الأربعاء 16/11/2022، ووحدات العمارة 12، يوم الخميس 17/11/2022، ووحدات العمارة 13، يوم الأحد 20/11/2022، ووحدات العمارة 14، يوم الإثنين 21/11/2022، ووحدات العمارة 15، يوم الثلاثاء 22/11/2022، ووحدات العمارة 16، يوم الأربعاء 23/11/2022، بينما تم تخصيص يوم الخميس 24/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.


وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 17، يوم الأحد 27/11/2022، ووحدات العمارة 18، يوم الإثنين 28/11/2022، ووحدات العمارة 19، يوم الثلاثاء 29/11/2022، ووحدات العمارة 20، يوم الأربعاء30/11/2022، ووحدات العمارة 21، يوم الخميس 1/12/2022، ووحدت العمارة 22، يوم الأحد 4/12/2022، ووحدات العمارة 23، يوم الإثنين 5/12/2022، ووحدات العمارة 24، يوم الثلاثاء 6/12/2022، ووحدات العمارة 25، يوم الأربعاء 7/12/2022، وتم تخصيص يوم الخميس 8/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 26، يوم الأحد  11/12/2022، ووحدات العمارة 27، يوم الإثنين 12/12/2022، ووحدات العمارة 28، يوم الثلاثاء 13/12/2022، ووحدات العمارة 29، يوم الأربعاء 14/12/2022، ووحدات العمارة 30، يوم الخميس 15/12/2022، ووحدات العمارة 31، يوم الأحد 18/12/2022، ووحدات العمارة 32، يوم الإثنين 19/12/2022، ووحدات العمارة 33، يوم الثلاثاء 20/12/2022، ووحدات العمارة 34، يوم الأربعاء 21/12/2022، وتم تخصيص يوم الخميس 22/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
 


وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة 35، يوم الأحد 25/12/2022، ووحدات العمارة 36، يوم الإثنين 26/12/2022، ووحدات العمارة 37، يوم الثلاثاء 27/12/2022، ووحدات العمارة 38، يوم الأربعاء 28/12/2022، وتم تخصيص الأيام من الخميس 29/12/2022 : الإثنين 2/1/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 

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