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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مشروع تنمية الأسرة المصرية يواصل فعالياته من قرية السوالم دمياط

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية الثقافية لقرى حياة كريمة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتشرف عليه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وذلك بقرى فرع ثقافة دمياط التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

ضمت الفعالية ورشة رسم علي الوجه بإشراف كل من م. فادي عبد الباقي، م. إيمان صابر، إلى جانب مشاركة فرقة الآلات الشعبية لقصر كفر سعد بفقرات "المسك فاح، مزمار بلدي، جينا ندلع بالحب، دمياط بلدي، ليلي يا ليل"، وعرض الأراجوز لفرقة عمرو حمزة مع الملاغي الأراجوز خالد الخريبي، بالإضافة لورشة حكي للشاعر أمل البرمبالي ومشاركتها بقصائد عائشة، راجع.

عقد قصر ثقافة الطفل بدمياط محاضرة بعنوان "الانتماء" مع الكاتب والروائي فكرى داوود بمدرسة الشرباصي، قدم داوود مفاهيم عن الروابط بين الفرد واسرته ومجتمعه وارضه، كما أقام قصر ثقافة فارسكور أمسية فى حب مصر ومشاركة الشاعر محمد خليفة بقصيدة خوف، كما شارك الشاعر صلاح داوود بقصيدة قضية، كذلك تم عرض فيلم صائد الدبابات ضمن أنشطة نادى السينما بقصر ثقافة دمياط الجديدة، ونفذ بيت ثقافة السرو يوم ثقافي بمدرسة الشهيد عربانو وفعاليات متنوعة منها حكى قصة بعنوان الصياد الطماع، مسابقة معلومات عامة، ورشة فنية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة مشروع تنمية الأسرة المصرية حياة كريمة مشاركة فرقة الآلات الشعبية

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