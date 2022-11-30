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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فورية| دراسة تكشف أضرار ضربات الرأس في كرة القدم

ضربات الرأس
ضربات الرأس

قرر الاتحاد الاسكتلندي منع ضربات الرأس لكرة القدم وهى من الحركات الشائعة بين ممارسي هذه الرياضة الشعبية .. فما أضرارها على الإنسان؟

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ذكرت دراسة بريطانية أن ضربات الرأس لكرة القدم تتسبب في تلف بنية الدماغ ووظيفته خاصة إذا كانت تتم بشكل روتيني.

ووفقا لموقع “washingtonpost” كشفت الدراسة عن التغيرات العصبية الفورية بسبب ضربات الرأس بكرة القدم من خلال تأثيرات طفيفة جدًا بحيث لا تسبب ارتجاجًا كما وجدت تغيرات الدماغ بين اللاعبين الهوا الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 عامًا .

 وكانت نتائج الدراسة وجدت أن من قاموا بعمل ضربات الرأس لكرة القدم ن يكون لها أثر تراكمى سلبي يضر المخ أو الجهاز العصبي 

مشاكل المخ والاعصاب
مشاكل المخ والاعصاب

وقد سبق أن تبين أن ضرب كرة القدم بالرأس يتسبب فى حدوث ارتجاج مما يثير مخاوف العلماء من أن هذه الممارسة الشائعة قد تؤثر على صحة الدماغ. 

وجد الباحثون أنه بعد قيام الأشخاص فى التجربة بعمل مجموعة من ضربات الرأس لكرة القدم  كانت درجات أخطاء الأشخاص في اختبارات الذاكرة قصيرة وطويلة المدى أعلى بكثير من الأداء الأساسي للأشخاص.
وللأسف حتى بعد جلسة واحدة فقط من ضربات الرأس للكرة انخفض أداء اختبار الذاكرة بنسبة تصل إلى 67 بالمائة  على الرغم من أن التغييرات بدت واضحة في غضون 24 ساعة، ويحذر الباحثون من اعتبار هذا الاضطراب المؤقت علامة على عدم حدوث ضرر طويل المدى.

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