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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة خطيرة.. روسيا تتعهد بالانتقام من الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وروسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية إذا تمت مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، “نحذر مرة أخرى من أنه إذا تعلق الأمر بالمصادرة الحقيقية لممتلكات المواطنين الروس والشركات والاحتياطيات الحكومية لبلدنا، فإن الإجراءات المناسبة ستتبع حتما من الجانب الروسي”.

وأضافت أنه لا توجد حاليًا تفاصيل أخرى بشأن إجراءات الرد الروسية.

وقالت: “لا يمكنني الآن أن أقول ما ستكون عليه التدابير، سواء كانت متطابقة أو متماثلة أو غير متكافئة، لأنه سيكون من الضروري النظر في مجموعة التدابير التي ستتخذ ضدنا، وما هي التدابير التي ستتخذ استجابةً لذلك، لكنها ستكون متبادلة وحقيقية، ولن يترك أي شيء في الهواء، وستقع المسؤولية عن العواقب، بما في ذلك مصالح الشركات الأوروبية، حصريًا على بروكسل”.

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وأشارت إلى أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي كجريمة جنائية هو مثال صارخ على المعاملة القانونية التعسفية.

وقالت زاخاروفا: “هذا كله من فئة الممارسات القانونية الزائفة. إذا تم تنفيذها بالطبع، فإن هذا سيدفن في النهاية سمعة الاتحاد الأوروبي كقضاء موثوق به لممارسة الأعمال التجارية”.

الاتحاد الأوروبي موسكو روسيا الخارجية الروسية زاخاروفا

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