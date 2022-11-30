روسيا تحذر من عواقب انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو قد يؤدي إلى زيادة عسكرة القطب الشمالي وزيادة التوتر والمخاطر الأمنية في المنطقة.

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: “وفقًا لإعلان بولتافا لعام 1996، لا يتعامل مجلس القطب الشمالي مع قضايا الأمن العسكري. وفي هذا الصدد، لا أعتبر أنه من الضروري بأي شكل من الأشكال ربط آفاق المجلس بانضمام السويد وفنلندا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي”.

وأضافت: "في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل أنه بعد انضمام هذه الدول إلى الحلف، فإن جميع الدول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي، باستثناء روسيا، ستكون أعضاء في كتلة شمال الأطلسي".

وشددت زاخاروفا على أن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو يمكن أن يؤدي إلى "زيادة عسكرة منطقة القطب الشمالي".

وخلصت إلى أنه "بناء على ذلك، فإن هذا بدوره سيعني زيادة كبيرة في التوتر والمخاطر الأمنية في مناطق خطوط العرض العليا".

وفي 18 مايو، قدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف.

وفي الوقت الحالي، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو من قبل دولتين فقط من أصل 30، وهما المجر وتركيا .