بمشاركة جامعتي سوهاج والمنيا.. قافلة تنموية لقرية "تندة" بملوي

انهت جامعة المنيا أعمال القافلة البيئية المتكاملة المشتركة مع جامعة سوهاج والتي أطلقتها الجامعة لقرية تندة مركز ملوي جنوب المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وذلك في إطار مبادرة تكامل جامعات الصعيد وتوحيد الرؤى التنموية، استجابة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة القرى الأكثر احتياجاً، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد د. "فرحات" أن القافلة قدمت العديد من الخدمات التنموية شارك فيها أساتذة من مختلف التخصصات بكليات: "الطب البشرى، والصيدلة، والتمريض، والآداب، والزراعة، والطب البيطري"، مشيراً إلي أن المرافقين للقافلة من الأطباء البشرين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على 865 حالة في تخصصات: "الباطنة العامة، والجراحة، والأطفال، والجلدية، والصدر والقلب، والرمد، والمسالك، والعظام، والنفسية، والعصبية"، وقامت كلية الصيدلة بصرف كافة الأدوية العلاجية للمرضى وتقديم كل المساعدات الممكنة ، كما قدم الأطباء البيطريين الخدمات العلاجية والتحصينات اللازمة لعدد 120 حالة لحيوانات مريضة أو إجراء الجراحة اللازمة لها.

وأضاف د. "فرحات" أن أعضاء هيئة التدريس المشاركين بكلية الآداب والتمريض قاموا بعقد عدد من اللقاءات التثقيفية للرائدات الريفيات وفتيات ونساء القرية، عن: الصحة العامة والوقائية والعلاجية، بجانب عقد ندوات توعوية عن الإدمان، والانحراف الاجتماعي، والزيادة السكانية وأثرها على التنمية.

بينما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة ندوة شاملة عن تأثير التغيرات المناخية على بعض المحاصيل الإستراتيجية، والمشكلات التي تواجه إنتاج المحاصيل الزراعية، والإرشاد التسويقي للمحاصيل الزراعية، والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية.