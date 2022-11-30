رئيس الوزراء : تحديث شبكة الإنترنت الثابت بـ 100 مليار جنيه

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالحاضرين في احتفالية توقيع ٢٩ اتفاقية للاستثمار الأجنبي لصناعة التعهيد.

لافتا ان ما نشهده اليوم يعد مناخ جيد للاستثمار في مصر.

واضاف مدبولي خلال كلمته في مراسم توقيع اتفاقيات صناعة التعهيد ان الحكومة تبنت تهيئة بيئة استثمارية جيدة لتذليل العقبات امام المستثمرين في جميع المجالات .

واشار الي ان قطاع الاتصالات احد اهم القطاعات لدفع النمو في مصر لافتا ان الحكومة تعمل على نمو قطاع الاتصالات وحوكمة بيئة حماية البيانات وتكنولوجيا المعلومات .

واشار الي انه تم ربط ٣.٥ مليون منزل يقيم بها ٥٨ مليون مواطن ضمن مشروع حياة كريمة بالإنترنت بتكلفة ٦٠ مليار جنيه وتحديث شبكة الإنترنت الثابت بتكلفة ١٠٠ مليار جنيه .

واضاف انه تم البدء في انشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة وفقا لاحدث الأنظمة لخلق منظومة متكاملة لتكنولوجيا المعلومات وتوفير البحوث والابتكار.

واشار الي ان الحكومة تتخذ كل ما يلزم لدعم شباب المستثمرين وريادة الاعمال والسماح لفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بمقر.