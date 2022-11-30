صحة السويس تعقد تدريبا للفرق المشاركة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

إستعداداً للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى الفترة من ١١ إلى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ و تنفيذاٌ لتعليمات قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان ، فقد عقدت مديرية الصحة بالسويس تدريباً علي مدار أربعة أيام لتدريب الفرق المشاركة بالحملة وذلك بحضور الدكتوره عبير العشري المشرف المركزى من قطاع الطب الوقائي علي الحملة بمحافظة السويس .

وقد أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بأن الإدارة العامة للطب الوقائي و الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالسويس قد نظمت التدريب وشارك به الفرق المشاركة بالحملة من " تمريض و طالبات التمريض و الرائدات الريفيات و المشرفين اللصقاء و فرق إشراف المديرية و الإدارات الصحية " ، لافتاً لأن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال .

وقد أشار «الحفناوي» لمشاركة 305 فريق متحرك وثابت بجميع مكاتب الصحة وبوحدات ومراكز طب الأسرة ، بما يستهدف تطعيم 121883 طفل من عمر يوم واحد و حتى خمسة سنوات .

وفي سياق آخر فقد وجه «وكيل وزارة الصحة » برفع درجة الاستعدادات لإنطلاق الحملة والمزمع إنطلاقها خلال الفترة من 11 إلي 14 ديسمبر المقبل ، مشدداً بتسخير كافة الإمكانيات من أجل الوصول لجميع الأطفال المستهدفين خلال المواعيد المعلنة للحملة القومية.