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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة السويس تعقد تدريبا للفرق المشاركة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

صدى البلد

إستعداداً للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى الفترة من ١١ إلى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢  و تنفيذاٌ لتعليمات قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان ، فقد عقدت مديرية الصحة بالسويس تدريباً علي مدار أربعة أيام لتدريب الفرق المشاركة بالحملة وذلك بحضور الدكتوره عبير العشري المشرف المركزى من قطاع الطب الوقائي علي الحملة بمحافظة السويس .

وقد أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بأن الإدارة العامة للطب الوقائي و الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالسويس قد نظمت التدريب وشارك به الفرق المشاركة بالحملة من " تمريض و طالبات التمريض و الرائدات الريفيات و المشرفين اللصقاء و فرق إشراف المديرية و الإدارات الصحية " ، لافتاً لأن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال .

وقد أشار «الحفناوي» لمشاركة 305 فريق متحرك وثابت بجميع مكاتب الصحة وبوحدات ومراكز طب الأسرة ، بما يستهدف تطعيم 121883 طفل  من عمر يوم واحد و حتى خمسة سنوات .

وفي سياق آخر فقد وجه «وكيل وزارة الصحة » برفع درجة الاستعدادات لإنطلاق الحملة والمزمع إنطلاقها خلال الفترة من 11 إلي 14 ديسمبر المقبل ، مشدداً بتسخير كافة الإمكانيات من أجل الوصول لجميع الأطفال المستهدفين خلال المواعيد المعلنة للحملة القومية.

 

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