عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

الاحوال المدنية اكسبريس
الاحوال المدنية اكسبريس

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة لاستخراج او تجديد بطاقة الرقم القومى فى وقت قصير ودون الوقوف فى طوابير لإنهاء إجراءات استخراج البطاقة.

استخراج وتجديد البطاقة فى 20 دقيقة

في إطار التطور التكنولوجى الذى تشهده قطاعات وزارة الداخلية افتتح قطاع الأحوال المدنية خدمات المركز النموذجي "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية.

قدم قطاع الاحوال المدنية خدمة استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها بشكل لحظى فى (20 دقيقة) .

txt

ماكينة جديدة في العباسية.. كيفية استخراج القيد العائلي في دقيقة واحدة |شاهد

txt

كيف تتصرف الفتيات حال تعرضهن للابتزاز الإلكترونى

استخراج قيد عائلي في دقائق 

وتم تزويده بالماكينة الذكية (للقيد العائلى الفورى الرقمى) بمركز القطاع النموذجي بديوان القطاع بالعباسية والمزوّدة بخاصية التحصل النقدى والتى يمكن للمواطن من خلالها دون تدخل عنصر بشرى استخراج القيد العائلى المميكن "إذا كان سبق له استخراجه" من خلال شاشتها التلامسية عقب تحققها من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية.

كول سنتر الأحوال المدنية

كما تم تجهيزه بخدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف") لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجيستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .

وزارة الداخلية الرقم القومي بطاقة الرقم القومي الاحوال المدنية قطاع الأحوال المدنية التطور التكنولوجي تجديد البطاقة تجديد بطاقات الرقم القومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

85 % .. الصحة تزف خبرًا سارًا لمرضى السكر

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

تطور في الحالة الصحية لـ خالد مرتجي ويعود للقاهرة خلال ساعات

قنوات مفتوحة تذيع مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم.. اعرف التردد

بائعة البخور .. قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

ترشيحاتنا

في 23 ديسمبر.. الأرصاد توجه رسائل مهمة للمواطنين بـ7 محافظات |خاص

الاتحاد الأوروبي يهدد بحظر تويتر ويوجه رسالة تحذير لـ إيلون ماسك

اليوناني يتفوق على الصربي.. الاتحاد يتلقي هزيمة ثقيلة بثنائية أمام المحلة

كيفية استخراج برنت تأمينات إلكتروني

منع النساء من ميراثهن.. حكمه وكيف التصرف إذا أوصى أب بهذا ؟

شركة تكنولوجيا متكاملة.. مشاركة ناجحة لاتصالات مصر بمعرض كايرو آى سى تى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يرحل في يناير؟.. نجم الأهلي مطلوب بالدوري الإنجليزي والفرنسي | تفاصيل

تزامنا مع مونديال 2022.. قطر تنظم مسابقة لاختيار أجمل الإبل في العالم|فيديو

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي والقهوة معا؟

أخطرها السكتة الدماغية.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا عند الأطفال

فيديو

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

تفاصيل اقتحام بنك في لبنان .. ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ