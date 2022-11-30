عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبدء النظر رسميًا.. أوكرانيا تضغط على الناتو للانضمام للحلف

أوكرانيا
أوكرانيا

ضغط وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، على الناتو لبدء النظر رسميًا في طلب أوكرانيا للانضمام إلى الحلف العسكري، حتى مع وجود الدولة في حالة حرب.

وقال كوليبا: “سنصبح دولة عضو في الناتو، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي فعل أي شيء من الآن وحتى عندما نصبح عضوًا في الناتو. لذلك، أنا أتحدث عن ضرورة بدء مناقشة حول كيفية التعامل مع طلبنا. هناك إجراء محدد. ويجب ألا نجلس مكتوفي الأيدي ولا نفعل شيئًا حتى نفوز”.

وحتى الآن، قاومت الدول الأعضاء في الناتو بشدة طلبات أوكرانيا، حتى مع قيام الحلف بإرسال أسلحة دفاعية بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى البلاد

قرار عاجل من إسبانيا بعد انفجار سفارة أوكرانيا في مدريد

خسائر فادحة.. بوتين يعاني من نكسة كبيرة في أوكرانيا

في يونيو، بدأ الناتو في تسريع طلبات العضوية في فنلندا والسويد. 

وحتى أواخر نوفمبر، صادقت 28 دولة من أصل 30 دولة عضو في التحالف على الطلبات، حيث لم توافق تركيا والمجر حتي الأن علي عملية الانضمام.

الناتو أوكرانيا فنلندا السويد تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

85 % .. الصحة تزف خبرًا سارًا لمرضى السكر

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

قنوات مفتوحة تذيع مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم.. اعرف التردد

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من إسبانيا بعد انفجار سفارة أوكرانيا في مدريد

قتل في شهر أكتوبر .. أمريكا تكشف تفاصيل صادمة عن تصفية زعيم داعش

إصابة بيل كلينتون بـ فيروس كورونا

ارتفاع شديد في أسعار الذهب بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

رئيس الفيدرالي الأمريكي يفجر مفاجأة كبرى بشأن أسعار الفائدة

شحنة صواريخ .. أمريكا تلمح لإرسال أنظمة باتريوت لأوكرانيا من دولة جديدة

بسبب زوجته.. بايدن يشعر بالغيرة من السكان الأصليين في أمريكا

ترشيحاتنا

أمريكا تدرس تصنيف مجموعة فاجنر الروسية كمنظمة إرهابية

أمريكا : جيش عربي نفّذ قتل زعيم داعش

كل 3 أشهر | تسهيلات من الإسكان لتملّك قطع الأراضي .. تفاصيل

1.1 مليار دولار.. مصر تستثمر في الطاقة المتجددة من أجل مستقبل أخضر

هدفان في 5 دقائق.. منتخب المكسيك يتقدم على السعودية 2-0

قرار عاجل من إسبانيا بعد انفجار سفارة أوكرانيا في مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خمس خواتم الماس.. عريس يشعل السوشيال ميديا بطلب زواج من حبيبته

رجعت شباب.. تداول صورة جديد للفنانة ميادة الحناوي عبر مواقع التواصل

مش هيجي على بالك.. عنصر غير متوقع يحارب القلق والاكتئاب والقولون العصبي

هل يرحل في يناير؟.. نجم الأهلي مطلوب بالدوري الإنجليزي والفرنسي | تفاصيل

فيديو

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ