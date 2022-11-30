لبدء النظر رسميًا.. أوكرانيا تضغط على الناتو للانضمام للحلف

ضغط وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، على الناتو لبدء النظر رسميًا في طلب أوكرانيا للانضمام إلى الحلف العسكري، حتى مع وجود الدولة في حالة حرب.

وقال كوليبا: “سنصبح دولة عضو في الناتو، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي فعل أي شيء من الآن وحتى عندما نصبح عضوًا في الناتو. لذلك، أنا أتحدث عن ضرورة بدء مناقشة حول كيفية التعامل مع طلبنا. هناك إجراء محدد. ويجب ألا نجلس مكتوفي الأيدي ولا نفعل شيئًا حتى نفوز”.

وحتى الآن، قاومت الدول الأعضاء في الناتو بشدة طلبات أوكرانيا، حتى مع قيام الحلف بإرسال أسلحة دفاعية بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى البلاد

في يونيو، بدأ الناتو في تسريع طلبات العضوية في فنلندا والسويد.

وحتى أواخر نوفمبر، صادقت 28 دولة من أصل 30 دولة عضو في التحالف على الطلبات، حيث لم توافق تركيا والمجر حتي الأن علي عملية الانضمام.