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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: جماعة الإخوان تسلب عواطف الناس بهذه الطريقة

أحمد بان
أحمد بان

كشف الكاتب أحمد بان ، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية ، أن جماعة الإخوان كانت تسلب عواطف الناس من خلال فقة الدعوة وتلعب على عواطف المواطنين ويقومون بتجنيدهم .

 

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وأضاف  أحمد بان في حواره في برنامج “ مصر جديدة ” المذاع على قناة “ إي تي سي”، :" جماعة الإخوان في فقة الدعوة الفردية تقوم بالتقرب  إلى الفرد بشكل كبير إلى أن يظن أن الجماعة أحب إليه من عائلته،مشيرا إلى أن جماعة الإخوان كانت تلعب على الاستمالات العاطفية والدينية للمواطنين لجذبهم اليهم بشكل كبير عن طريق إشعارهم بأن الدين الاسلامى مستضعف ويواجه أزمة.

 

وتابع :" تحاول جماعة الاخوان استعطاف الناس دينيا بمحاولة إيهامهم بأنه لابد من استرداد الدين عبر ما يسمي بالجيل القرآنى الفريد وهو نفس المصطلح الذي استخدمه بعد ذلك سيد قطب واستخدمته بعد ذلك تنظيم القاعدة .

 

وأشار" بان" الى أن اختياره لاسم كتابه «قواعد الفكر الإخواني الأربعون» مبنى على فكرة بأن كان هناك صلة  ما بين قواعد العشق الأربعون وقواعد العشق الفكر الإخوان الأربعون بأن هناك حالة عشق بين قواعد الإخوان وعناصرها وجمهورها لهذه الجماعة دون ان يتبينوا حقيقة هذا التنظيم ودون ان يقرأ تاريخه ، حيث أن هناك كثير من عناصر جماعة الإخوان لم يقرأه او يدركوا تاريخ جماعة الإخوان من الأساس ".

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