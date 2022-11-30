السياحة والآثار : ندرس تصنيف التأشيرات المختلفة للأجانب حسب غرض الزيارة

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار، إن السياحة العلاجية تعني قدوم السائح من أجل علاج معين أو يجرى عملية أو يدخل المستشفى أو يتعالج مع طبيب ما داخل مصر، متابعة: هذا السائح لم يستطع أن يحصل على هذا العلاج في دولته لذا يسافر إلى مصر.

وأضافت غادة شلبي، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مصر تتميز ببعض العلاجات التي يمكن تقديمها للفئات المختلفة، بالأخص وزارة الصحة، مشددة على أن السياحة ستعمل وتتعاون مع الصحة لتقديم أفضل سياحة علاجية.

ولفتت إلى أن مصر لديها تأشيرة سياحية موحدة، ونعمل الآن على دراسة تصنيف التأشيرات المختلفة للسياح طبقًا للغرض من الزيارة، سواء علاجية أو غيرها، مشيرة إلى أن مصر تتميز بمقومات طبيعية مثل المواد الكبريتية، التي تساعد على التعافى من بعض الأمراض بشكل طبيعى بدون تلقى علاجات.

واسترسلت: هواء وشمس مصر يساهموا في علاج العديد من الأمراض، مشيرة إلى أن الطبيعة السياحية تساهم بشكل كبير في جذب السائحين من كافة البلاد.



وأوضحت أن الدولة تستهدف وضع تصور لكيفية استقاب قطاع خاص متميز يتعامل مع هذه الظواهر، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.