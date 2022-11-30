ساعدوا أوكرانيا.. زيلينسكي يوجه مناشدة عاجلة لـ إسرائيل

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أنه لا يريد من إسرائيل البحث عن تفاهمات بين روسيا وأوكرانيا وأن تقوم تل أبيب بدون تردد بتوفير أنظمة الدفاع الجوي لكييف.

وقال زيلينسكي، خلال منتدى للكتاب نظمته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "بالطبع، نحن ننتظر دعم إسرائيل. بالطبع، لا أريد من نتنياهو، مثل زملائه الذين كانوا قبله، أن يوازن بين أوكرانيا وروسيا، إنه يعرف كل التفاصيل ويمكنه بالتأكيد المساعدة في مسألة الدفاع الجوي. لا يوجد شيء، هذا ليس سلاحا يهاجم روسيا، لذلك ليست هناك حاجة للبحث عن تفاهمات هنا".

وأضاف: "يجب على إسرائيل مساعدة أوكرانيا في توفير نظام الدفاع الجوي، في حال كانوا يريدون الحفاظ على العلاقات السابقة".

وفي وقت سابق، شدد زيلينسكي على ضرورة بناء نظام أمني في أوكرانيا يشبه الموجود في إسرائيل، على حد قوله.

كما دعت السلطات الأوكرانية الغرب مرارا إلى توفير أنظمة الدفاع الجوي لها.

وفي وقت سابق من اليوم، استبعد زيلينسكي، لجوء نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى السلاح النووي.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال زيلينسكي، أثناء حديثه عبر رابط الفيديو في قمة "DealBook"، إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم أسلحة نووية.

وأوضح زيلينسكي، أن بوتين يعتمد بشكل كبير على شعب روسيا ويريد البقاء على قيد الحياة، لذلك لا يعتقد أنه سيستخدم الأسلحة النووية.

وأضاف "وسواء كان سيستخدم أسلحة نووية أم لا، فهذا لا يعتمد بشكل كامل على ما نناقشه هنا"، موضحًا: "ربما يستخدم أسلحة نووية في مناطق أخرى أيضا. لا ينبغي أن نخاف من هذا على ما أعتقد".