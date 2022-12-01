أخبار الرياضة| أسماء مدوية تغيب عن الزمالك أمام المصري.. وعقوبة قاسية ضد نجم الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية والتي جاءت كالتالي:.

نجح منتخب الأرجنتين في التأهل إلى دور الـ 16 بعدما فاز على نظيره بولندا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

علق التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي، على وداع منتخب بلاده لبطولة كأس العالم رغم الفوز على فرنسا بهدف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على استمرار غياب المغربي زكريا الوردي لاعب الوسط عن مباراة المصري المقبلة في الدوري بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية.

نجح منتخب المكسيك في تحقيق الفوز على نظيره منتخب السعودية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

حجز منتخب الأرجنتين مقعدًا في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022، بانتصاره على بولندا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة اعتماد توصيات لجنة المسابقات بشأن عمرو الجندي لاعب النادي الأهلي لما بدر منه في نهائي دوري المرتبط الذي أقيم على صالة حسن مصطفى يوم 24 نوفمبر الجاري بعد التحقيق معه.

ودع منتخب تونس بطولة كأس العالم 2022 بقطر، رغم انتصاره على نظيره فرنسا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا ، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه أمام المصري، في المباراة التي ستجمع بينهما غدا، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.