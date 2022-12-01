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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| أسماء مدوية تغيب عن الزمالك أمام المصري.. وعقوبة قاسية ضد نجم الأهلي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية والتي جاءت كالتالي:.

دور الـ 16.. الأرجنتين أمام أستراليا وفرنسا ضد بولندا في كأس العالم 2022

نجح منتخب الأرجنتين في التأهل إلى دور الـ 16 بعدما فاز على نظيره بولندا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

أول تعليق من نجم الأهلي عقب وداع منتخب بلاده لكأس العالم

علق التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي، على وداع منتخب بلاده لبطولة كأس العالم رغم الفوز على فرنسا بهدف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

مش هنجازف بيه | قرار في الزمالك بشأن مهاجم الفريق أمام المصري 

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على استمرار غياب المغربي زكريا الوردي لاعب الوسط عن مباراة المصري المقبلة في الدوري بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية.

منتخب المكسيك يفوز على السعودية 2-1 ويودعان كأس العالم 

نجح منتخب المكسيك في تحقيق الفوز على نظيره منتخب السعودية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

الأرجنتين تهزم بولندا ويتأهلان لثمن نهائي كأس العالم 

حجز منتخب الأرجنتين مقعدًا في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022، بانتصاره على بولندا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

رسميا.. إيقاف نجم سلة الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه 

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة اعتماد توصيات لجنة المسابقات بشأن عمرو الجندي لاعب النادي الأهلي لما بدر منه في نهائي دوري المرتبط الذي أقيم على صالة حسن مصطفى يوم 24 نوفمبر الجاري بعد التحقيق معه.

تونس تودع كأس العالم 2022 مرفوعة الرأس بانتصار تاريخي على فرنسا 

ودع منتخب تونس بطولة كأس العالم 2022 بقطر، رغم انتصاره على نظيره فرنسا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

نجوم مؤثرة .. استبعاد 11 لاعبًا من الزمالك أمام المصري في الدوري 

أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا ، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه أمام المصري، في المباراة التي ستجمع بينهما غدا، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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