عبد الناصر سنجاب: الصيدلي مش هيعمل حاجة هتجيب له مشاكل

علق الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، على منشور وزارة الصحة إلى مديريات الصحة بالمحافظات، لترشيح طبيب لتلقي عددًا من الدورات من بينها "الحقن الأمن".

وأضاف "عبدالناصر سنجاب"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا ينص على تعامل الصيدلي مع الجسم البشري، متابعا:"العرف إن المريض بياخد حقنة، ويغير على الجرح، داخل الصيدلية".

واسترسل: الحوادث التي حدثت مؤخرا يكون بها عوامل مشتركة وليس خطأ الصيدلي فقط، متابعا: الوزارة تحركت لتقنين تلك القصية، لصالح المواطن والصيدلي.

وأكمل:"الصيدلي مش هيعمل حاجة هتجيب له مشاكل"، متابعا: الصيدلي حصل على مادة تسمى بـ الإسعافات الأولية تضم الحقن وغيرها من الأمور.

وشدد على أهمية وجود تشريع يضمن حق الصيدلي.