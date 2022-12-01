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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق لتركي آل الشيخ على خروج السعودية من مونديال قطر

تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ

 

وجه تركى ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه رسالة الي المنتخب السعودي و ذلك بعد خروجه من كأس العالم، عبر حسابه علي تويتر ".

 

وكتب ال الشيخ "الحمدالله على كل حال وماقصرو ... وان شاءالله القادم اجمل بدعم سيدي🇸🇦❤️".


 

نجح منتخب المكسيك في تحقيق الفوز على نظيره منتخب السعودية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء الهدف الأول عن طريق هنري مارتين في الدقيقة 47، ثم أضاف لويس شافيز، الهدف الثاني في الدقيقة 52.


فيما سجل هدف منتخب السعودية الوحيد، اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 95.

 

 

كأس العالم تركي آل الشيخ السعودية المكسيك دور المجموعات بطولة كأس العالم

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