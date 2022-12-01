أول تعليق لتركي آل الشيخ على خروج السعودية من مونديال قطر

وجه تركى ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه رسالة الي المنتخب السعودي و ذلك بعد خروجه من كأس العالم، عبر حسابه علي تويتر ".

وكتب ال الشيخ "الحمدالله على كل حال وماقصرو ... وان شاءالله القادم اجمل بدعم سيدي🇸🇦❤️".





نجح منتخب المكسيك في تحقيق الفوز على نظيره منتخب السعودية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء الهدف الأول عن طريق هنري مارتين في الدقيقة 47، ثم أضاف لويس شافيز، الهدف الثاني في الدقيقة 52.



فيما سجل هدف منتخب السعودية الوحيد، اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 95.