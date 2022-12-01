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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يفتتح اليوم مدينة المنصورة الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يفتتح  الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة ويتفقد قرية الحصص بمركز شربين احدي قري مبادرة حياة كريمة.  

وصرح بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مدينة المنصورة الجديدة التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في اطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلو مترًا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة المنصورة الجديد بسام راضي عبد الفتاح السيسي

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