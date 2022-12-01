أجواء باردة وسحب رعدية ممطرة.. حالة غير مستقرة لـ طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، بأن يكون الطقس باردًا على اجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأوضح مركز الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد الى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أشار مركز الأرصاد السعودي إلى أنها شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

فيما يكون ارتفاع الموج بالبحر الأحمر من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فهي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خلال النهار بسرعة 10-20 كم/ساعة، تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.