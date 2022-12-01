عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ستولتنبرج: الناتو يؤيد التجارة الحرة لكن التعامل مع روسيا والصين يضر بالأمن

أمين عام حلف الناتو
أمين عام حلف الناتو

أكد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أن الحلف يؤيد التجارة الحرة لكن التعامل مع روسيا والصين له تبعات سلبية على الأمن.

وقال الأمين العام للناتو: "سنستمر ونصعد ونضمن حصول أوكرانيا على الأسلحة والذخيرة طالما تطلب الأمر".

وتضغط أوكرانيا للإنضمام إلى حلف الناتو بأسرع وقت، وقال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، على الناتو لبدء النظر رسميًا في طلب أوكرانيا للانضمام إلى الحلف العسكري، حتى مع وجود الدولة في حالة حرب.

وأضاف كوليبا: "سنصبح دولة عضو في الناتو، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي فعل أي شيء من الآن وحتى عندما نصبح عضوًا في الناتو. لذلك، أنا أتحدث عن ضرورة بدء مناقشة حول كيفية التعامل مع طلبنا. هناك إجراء محدد. ويجب ألا نجلس مكتوفي الأيدي ولا نفعل شيئًا حتى نفوز".

وحتى الآن، قاومت الدول الأعضاء في الناتو بشدة طلبات أوكرانيا، حتى مع قيام الحلف بإرسال أسلحة دفاعية بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى البلاد

الناتو أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج روسيا الصين أوكرانيا وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

خلال مباراة السعودية والمكسيك.. شاهد ماذا فعل والدا أمير قطر بعلم المملكة؟

أزمة جديدة بالمونديال.. الاتحاد الفرنسي يتقدم بشكوى للفيفا بسبب مباراة تونس

بدء موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف علاوة الـ300 جنيه

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

أسعار الذهب اليوم الخميس 1 ديسمبر في محلات الصياغة.. فيديو

موضوعات متعلقة

أمين عام حلف الناتو: روسيا تستخدم الشتاء سلاحًا ضد الأوكرانيين |فيديو

بسبب فنلندا والسويد.. أمين عام حلف الناتو يزور تركيا اليوم

أمين عام حلف الناتو يصف التعبئة العسكرية للرئيس بوتين بالخطيرة والمتهورة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: الجميع فى مصر واحد والكل يعمل من أجلها

بـ 165 ألف جنيه.. اركب BMW 523i أوتوماتيك

قرينة ملك البحرين: المرأة تبوأت مكانة متقدمة في المناصب القيادية

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

مش مجرد شكل حلو..السيسي: حققنا في المدن الجديدة متطلبات متعددة منها حماية الشواطئ

"هياكل الدولة".. الرئيس السيسي يحذر المصريين من أمر كارثى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذا الجهاز في بيتك يعرضك للحبس 5 سنوات| حيازته ممنوعة

من أول مرة.. مسكن قوى لآلام الركبة

علامات غير متوقعة تشير للإصابة بأخطر أنواع السرطان

5 أطعمة تصيبك بالتسمم الغذائي.. احترس من تسخينها فى الميكروويف

فيديو

3 كلمات غيرت حياته.. عامل مترو بالمونديال يتحول إلى أيقونة كأس العالم|ما قصته؟

ضربها بـ مُلة سرير.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة عشيقته أثناء ممارسة علاقة آثمة|فيديوجراف

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ