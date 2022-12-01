ستولتنبرج: الناتو يؤيد التجارة الحرة لكن التعامل مع روسيا والصين يضر بالأمن

أكد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أن الحلف يؤيد التجارة الحرة لكن التعامل مع روسيا والصين له تبعات سلبية على الأمن.

وقال الأمين العام للناتو: "سنستمر ونصعد ونضمن حصول أوكرانيا على الأسلحة والذخيرة طالما تطلب الأمر".

وتضغط أوكرانيا للإنضمام إلى حلف الناتو بأسرع وقت، وقال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، على الناتو لبدء النظر رسميًا في طلب أوكرانيا للانضمام إلى الحلف العسكري، حتى مع وجود الدولة في حالة حرب.

وأضاف كوليبا: "سنصبح دولة عضو في الناتو، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي فعل أي شيء من الآن وحتى عندما نصبح عضوًا في الناتو. لذلك، أنا أتحدث عن ضرورة بدء مناقشة حول كيفية التعامل مع طلبنا. هناك إجراء محدد. ويجب ألا نجلس مكتوفي الأيدي ولا نفعل شيئًا حتى نفوز".

وحتى الآن، قاومت الدول الأعضاء في الناتو بشدة طلبات أوكرانيا، حتى مع قيام الحلف بإرسال أسلحة دفاعية بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى البلاد