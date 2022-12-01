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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتقديم كافة التسهيلات للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

إستعدادات لإطلاق
إستعدادات لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسئولي الوحدات المحلية والقروية بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم والتعاون مع مديرية الصحة من أجل إنجاح فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين بجميع المراكز والمدن والقرى وذلك فى الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الحالي.

وأكد أشرف عطية على أهمية نشر التوعية والتنوية للتعريف بفعاليات الحملة وأوقات وأماكن تواجد فرق التطعيم المشاركة سواء الفرق الثابتة أو المتحركة  .

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التطعيم ضد شلل الأطفال

إستعدادات لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة أنه تحت رعاية وزير الصحة ومحافظ أسوان تواصل مديرية الصحة وإدارة الطب الوقائى تكثيف الجهود لرفع درجة الإستعداد وعقد الإجتماعات التنسيقية للإعداد والتجهيز لإنطلاق الحملة على بكافة الإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية ، وقد أشار الدكتور إيهاب حنفى إلى إستمرار المرور الميدانى للتأكيد على جاهزية الأطقم الطبية من أطباء وفنيين ومختلف العاملين لبدء وتنفيذ أنشطة الحملة التى تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين وذلك باستخدام الطعم الفموي سابين أحادي التكافؤ نمط 2 .

ولفت إيهاب حنفى إلى أن أنشطة الحملة تشمل المرور على المنازل فى جميع  القرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظة أسوان.

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أنشطة متنوعة

إستعدادات لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 

وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل لجنة فنية تضم المتخصصين والاستشاريين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والسياحة والآثار، والرى والتخطيط العمرانى والمحليات لإعداد مخطط لمشروع متحف مفتوح متكامل ( إسمارت وصديق للبيئة)  ، والمجاور لعدد من المواقع الأثرية شرق وغرب النيل مما سيساهم فى خلق مقصد سياحى جديد جاذب للحركة السياحية ، وتشمل قرية بيئية ومركز تراث حضارى على الطراز النوبى، بالإضافة إلى كافتيريا وأماكن ترفيهية ومسطحات خضراء لإستثمار البانوراما الجمالية، وتعظيم القيمة الإقتصادية والسياحية مما يعود بالخير والنفع على أهالى المدن والقرى الواقعة فى محيطها.

ولفت المحافظ إلى أنه بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار سيتم إعطاء الأولوية فى طرح هذا المشروع الواعد للمستثمرين الجادين من أبناء المحافظة، وهو الذى سيتزامن مع الحفاظ على المواقع الأثرية المجاورة له، علاوة على تطويرها ورفع كفاءتها لإستقبال الأفواج السياحية المتوقع توافدها بعد تنفيذ المشروع.

إستعدادات لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 
إستعدادات لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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