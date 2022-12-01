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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إدارة أعمال الجامعة الأمريكية تنظم الفعالية السنوية لبوابتها الاقتصادية Business Forward

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية بالقاهرة

تقيم كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، النسخة الخامسة من الفعالية السنوية لبوابتها الاقتصادية Business Forward يوم الأحد المقبل بقاعة إيوارت، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

وتقام الفعالية هذا العام تحت عنوان: "برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري عام 2023 وسط توقعات عالمية متقلبة"، وتشمل ثلاثة جلسات رئيسية تتناول تخفيض قيمة العملة وأزمة الدين العام وتحديات القطاع الخاص في ضوء الأزمات الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

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وتقام الجلسة الأولى تحت عنوان "ماذا يعني تخفيض قيمة العملة بالنسبة للأعمال والصناعة والصادرات؟" يتحدث فيها هشام عز العرب، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، ومها صالح، خريجة الجامعة عام 2002  وخبيرة التجارة الخارجية ومديرة الشؤون الحكومية في شركة آبل الأمريكية.

وفي الجلسة الثانية سيتم مناقشة الدين الخارجي لمصر، وسيتحدث فيها أحمد جلال، الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، وعلياء المهدي، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحديد والصلب، وأحمد كوشوك، خريج الجامعة عام 1999 ونائب وزير المالية للسياسات المالية والإصلاح المؤسسي.

أما الجلسة الثالثة والأخيرة التي تقام تحت عنوان "ما هي آفاق التوسع للقطاع الخاص؟" يتحدث فيها حاتم العزاوي العضو المنتدب لشركة بيكو الزراعية وياسمين الحيني القائم بأعمال مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وسامح حسن خريج الجامعة عام 1987 ورئيس مجلس إدارة شركة صافولا للأغذية.

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تعقد الجلسات باللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة فورية إلى اللغة العربية

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