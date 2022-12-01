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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طالع السماء الآن.. فرصة مثالية للاستمتاع بمشاهدة وتصوير القمر

القمر
القمر

تتزين سماء مصر الآن، بظهور قمر التربيع الأول لشهر جمادى الأولى لعام 1443هـ،  فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه سيتم مشاهدة قمر التربيع الأول لشهر جمادى الأولى يوم الاربعاء 30 نوفمبر ونشاهد طوال الليل وحتي بزوغ الشمس، حيث وصل القمر إلى لحظة التربيع الأول وبذلك سيكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

ويظهر خلال فترة التربيع الأول، نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلما، ويعد هذا الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

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وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار “تادرس”، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

معنى تربيع القمر

و المعروف أن القمر يدور حول الكرة الأرضية مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

تعتبر فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلما، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد".

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