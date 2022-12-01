والدة متسلق لجبل موسى من ذوي الهمم : بيحب يساعد الناس

كشف محمد حمدي أحد أبطال ذوي الهمم، قيامه بتحدي المستحيل وتسلق جبل موسي، قائلا: إنه قام بتسلق الجبل وحده.

وقالت والدة محمد، خلال حوارها ببرنامج "حكاية مصرية" المذاع عبر فضائية "صدي البلد، تقديم الفنانة هالة فاخر، ان إبنها من وهو فى سن صغير وهو يتسلق فى كل مكان، وفى النهاية تابع المغامر المصري مازن حمزة ومن خلاله تحدي نفسه أنه يريد ان يتسلق جبل موسي.

وتابعت: "فضل مصر أنه يتسلق الجبل ولم يكن يأكل او يشرب حتي حقق حلمه.. وكنت خائفة على محمد وفى النهاية تسلقت معه الجبل.. وهو بيحب يساعد الناس على التسلق وهو المسئول عن إخوته".